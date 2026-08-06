Gavi se tiñe el cabello rosa y cumple su promesa por ganar el Mundial 2026

Casi un mes después de haber ganado el Mundial 2026, el mediocampista Gavi cumplió su promesa. Este jueves volvió seis días antes de lo previsto a los entrenamientos con el FC Barcelona y lo hizo luciendo su nuevo look, con el cabello tintado de rosa.

Gavi is a man of his word ??

Promised to dye his hair pink and he delivered ? pic.twitter.com/CW5JKoloON — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2026

En redes sociales, el peluquero del jugador publicó un video del paso a paso para el cambio de look. Primero se cortó un poco el cabello y posteriormente se procedió a teñirlo.

En la mañana de este jueves apareció en la ciudad deportiva Joan Gamper con el cabello rosado, cumpliendo finalmente lo prometido.

GAVI CUMPLE SU PROMESA Y SE TIÑE DE ROSA ???



? @sanrothebarber pic.twitter.com/knsvKRn1Nw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 6, 2026

Gavi no fue el único jugador de España que hizo promesa en caso de ganar el Mundial. Su compañero de club, Pedri, se comprometió a teñirse el cabello, pero de rubio o blanco.

Por su parte, el héroe de la final, Ferran Torres, deberá cumplir con raparse la cabeza tras marcar el gol decisivo en el minuto 106.

Lamine Yamal prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas. Mientras que Cucurella, quien fue el primero en inaugurar el club de las promesas y el primero en cumplirla, se tatuó la cara del seleccionador Luis de la Fuente.

A la idea de Cucurella se sumaron Borja Iglesias y Álex Baena, que todavía no han cumplido. Otros jugadores también se comprometieron a pasar por el estudio de tatuajes.

David Raya confirmó que marcaría su piel para recordar el título, aunque sin incluir el rostro del entrenador. Fabián Ruiz dejó su promesa abierta y pidió ideas a los aficionados.

Entre las promesas más inesperadas apareció la de Mikel Oyarzabal, quien aseguró que se haría socio del Athletic Club, acérrimo rival de la Real Sociedad. Equipo donde el delantero es estrella y capitán.



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