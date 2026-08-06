Trump dijo en privado a donantes que apoyen a Vance en 2028, según informe
The Washington Post reveló que Trump dijo a donantes que “necesitamos elegir a JD” para las presidenciales de 2028, en alusión al vicepresidente Vance
El presidente Donald Trump expresó recientemente a un grupo de donantes que quiere que su vicepresidente, J.D. Vance, gane las elecciones presidenciales de 2028, según un informe publicado por The Washington Post que cita a personas familiarizadas con sus comentarios.
De acuerdo con el medio, hace aproximadamente dos semanas Trump les dijo a los donantes en la Oficina Oval que, “Al final del día, necesitamos elegir a JD”.
Una de las fuentes citadas por The Washington Post, un asesor con conocimiento directo de la conversación, afirmó que Trump decidió en privado que Vance sea el heredero del Partido Republicano.
No obstante, esa misma fuente señaló que todavía sería “demasiado pronto” para saber cuándo Vance anunciará una eventual candidatura o en qué momento Trump podría ofrecerle públicamente su respaldo.
La versión sobre las intenciones de Trump no es compartida por todos sus allegados. Según The Washington Post, otros seis asesores y aliados cercanos al presidente expresaron sus dudas sobre que haya tomado una decisión definitiva.
Esas personas señalaron que Trump suele transmitir mensajes diferentes dependiendo de con quién hable y que todavía podría modificar su postura sobre Vance antes de las elecciones de 2028.
Trump ha avivado en los últimos meses la rivalidad entre Vance y el Secretario de Estado Marco Rubio por la nominación republicana de 2028.
El presidente ha planteado incluso que ambos podrían integrar una misma fórmula electoral, pero hasta ahora ha evitado señalar públicamente a quién preferiría como candidato presidencial.
Vance aún no define si competirá
El propio Vance tampoco ha confirmado que vaya a buscar la nominación republicana en 2028. Personas que hablaron con él sobre el futuro político le dijeron a The Washington Post a comienzos de este año que todavía no había tomado una decisión.
En junio, Vance dijo a CBS que hablaría sobre sus planes con su esposa después de las elecciones de medio mandato. También aseguró que confiaba en que Trump respaldaría plenamente cualquier decisión que tomara y destacó su buena relación con Rubio.
Mientras tanto, Trump continúa alimentando públicamente la expectativa sobre su sucesión. El mandatario ha difundido en redes sociales gráficos con la frase “Trump 2028” y ha bromeado en mítines sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque personas de su entorno han señalado que no habla en serio sobre volver a competir.