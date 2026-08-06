Un rayo mata a un futbolista y hiere a otros 12 en pleno partido en Tailandia [VIDEO]

El accionar inesperado de la naturaleza acabó con la vida de un futbolista e hirió a otros 12 en pleno partido en Tailandia. El hecho ocurrió el pasado martes 4 de agosto.

En pleno desarrollo del encuentro en la Golok FA Cup en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat, un rayo impactó justo en el terreno de juego del Estadio Santiphap y provocó una explosión que dejó tendido sobre el césped a Safwan Awae.

El futbolista de 24 años murió producto de las graves heridas de este accidente tras el impacto del rayo. El jugador del Yala FC recibió primeros auxilios dentro de la cancha, pero fue imposible salvarle la vida.

En las imágenes que circulan en las redes sociales del trágico momento se puede ver cómo el rayo impacta.

Horrifying Moment From Thailand:



A lightning strike killed a football player and injured 12 others during a match in Narathiwat province.



The incident happened during the Golok FA Cup at Santiphap Stadium in Sungai Golok on August 4. A bolt hit the pitch sending a blinding? pic.twitter.com/v7bipwZH3I — Qeeb (@Qeeb_1) August 5, 2026

El Yala FC, club en el que jugaba Safwan Awae, emitió un breve comunicado en sus redes sociales mostrando sus condolencias y pésame a la familia del joven futbolista de 24 años.

“Encabezados por el Sr. Nimit Phumiprasert (Director del Club FC Yala), junto con el Sr. Niuma Dueraemae, el Sr. Don Hawang, el Sr. Sabri Eeso y el personal acompañante, en representación del club, viajaron para expresar sus condolencias y brindar apoyo a la familia de Safwan Awae, un nuevo jugador del FC Yala que falleció en el desastre natural. Era el tercero de ocho hermanos”, indicaron.

“La junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y todos los equipos del Club FC Yala expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Safwan Awae y elevan sus oraciones, pidiendo a Alá que tenga misericordia, perdone y le conceda un vasto paraíso. Que les dé paciencia y fortaleza a toda la familia y parientes para afrontar esta pérdida”, añadieron.



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