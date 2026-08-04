Suspenden indefinidamente al venezolano Danry Vásquez por agresión y batalla campal

La violencia no quedó impune. El pasado lunes, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) suspendió indefinidamente al pelotero venezolano Danry Vásquez tras golpear a un rival y desatar una batalla campal el pasado domingo durante el partido entre los Acereros de Monclova y Toros de Tijuana.

A través de un comunicado, la presidencia ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informó sobre la suspensión del jugador Danry Vásquez del equipo Toros de Tijuana “de manera inmediata” y por “tiempo indefinido” por “los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana”.

“La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”, indicaron.

Danry Vázquez no fue el único: LMB suspendió siete personas más

Horas después de ese comunicado, la LMB, que había anunciado que se encontraba analizando las imágenes para sancionar a más responsables, hizo público su veredicto con respecto a la totalidad de la secuencia violenta.

Tras la “conducta antideportiva” que se generó en la parte baja de la cuarta entrada del tercer juego de la serie, el pasado domingo 2 de agosto, en el Toros Mobil Park.

La LMB informó que, con base en el reglamento de la Liga, el análisis de los videos del juego y reportes de los umpires, se decidió sancionar a cinco jugadores y dos coaches.

Acereros

Al jugador Ryan Hernández se le suspende seis juegos y se le aplica una multa.

Al lanzador Wilmer Ríos se le suspende cuatro juegos y se le aplica una multa.

Al coach Carlos Alberto Gastélum se le suspende tres juegos y se le aplica una multa.

Al jugador Alan Trejo se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.

Al jugador Jecksson Flores se le suspende un juego y se le aplica una multa.

Toros

Al jugador Danry Vásquez se le suspende de manera indefinida y se le aplica una multa.

Al lanzador Adonis Medina se le suspende cinco juegos y se le aplica una multa.

Al coach Luis Ugueto se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.

Todas las suspensiones aplican a partir de los juegos de este martes 4 de agosto de 2026.

Origen de la batalla campal

Vásquez, con antecedentes de violencia en su carrera, fue puesto out en tercera luego de que su compañero bateara un rodado por tercera. Los acereros, con cuadro adentro, encerraron al venezolano en su camino al home y terminaron poniéndolo out.

Una vez el rival tocó al venezolano con el guante, este le despachó un puñetazo que le impactó de lleno en el rostro y lo derribó. Una vez en el piso, Vásquez comenzó a patearlo.

En ese momento, se desató una batalla campal, pues el resto de jugadores de los Acereros corrieron en defensa de su compañero. En cuestión de segundos, se vaciaron las bancas y dio comienzo la inevitable tángana.

Antecedentes de violencia de Danry Vásquez

Este no es el primer episodio violento que empaña la carrera del deportista. En 2016, Danry Vásquez fue arrestado por agredir físicamente a su entonces pareja en el estadio del equipo filial de las Grandes Ligas donde jugaba.

A raíz de ese caso, la MLB lo suspendió y los Astros de Houston rescindieron su contrato, dejándolo en libertad.

Años más tarde, en 2018, salieron a la luz las imágenes de la agresión captadas por las cámaras de seguridad. La publicación de ese video le costó el despido inmediato del equipo Lancaster Barnstormers, perteneciente a una liga independiente estadounidense.

Vázquez nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas y ese episodio de agresión a su expareja le persigue a día de hoy, ya con 32 años.



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