Yankees caen y Boston se pone muy cerca en la pelea por el comodín de la Liga Americana

Los Yankees de Nueva York cayeron ante los Cardenales de San Luis 3-1 y perdieron la serie en casa, situación que los pone con un solo juego de ventaja sobre Boston en la pelea por el comodín.

Los Bombarderos del Bronx no pudieron batear este miércoles y siguen sin encontrar una racha de victorias que les permita acercarse a los Tampa Bay Rays en el primer lugar de la División Oeste.

La ofensiva de los Yankees no pudo descifrar al abridor Andre Pallante, quien lanzó 5.1 innings, 3 hits, 3 boletos, 4 ponches y una carrera permitida, producto de un boleto con bases llenas.

Los bateadores del Bronx terminaron el encuentro con 10 turnos en blanco con corredores en posición anotadora, una señal de la escasa ofensiva en los últimos juegos.

Will Warren se acreditó la derrota luego de trabajar por espacio de 5.1 innings con 3 carreras permitidas, 7 hits recibidos, 1 boleto y 5 ponches.

Boston toca la puerta de los Yankees en el Comodín

Por su parte, los Medias Rojas de Boston son el mejor equipo de las Grandes Ligas en las últimas semanas. Este miércoles derrotaron a los White Sox para alcanzar su séptima victoria al hilo y ponerse a un solo juego de los Yankees en el primer lugar del Comodín.

Sonny Gray lanzó una apertura de calidad con 6.0 innings en blanco, 3 hits permitidos y 8 ponches recetados.

El venezolano Wilyer Abreu fue una de las figuras ofensivas de los Red Sox tras irse de 3-2 con un cuadrangular, su tercero en los últimos dos juegos, además de lograr dos carreras impulsadas.

Boston ha ganado nueve de los últimos 10 juegos y buscan otra barrida luego de derrotar en la serie anterior a los Dodgers de Los Ángeles.

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