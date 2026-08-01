“Little Girl”, la canción inédita de John Lennon que suma The Beatles

Más de medio siglo después de la publicación de “Rubber Soul”, el universo de The Beatles vuelve a ofrecer una sorpresa que parecía imposible. Una composición inédita de John Lennon, titulada “Little Girl”, será publicada por primera vez como parte de la edición de lujo del emblemático álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre.

La noticia ha despertado una enorme expectativa entre seguidores y coleccionistas, ya que no se trata de una demo conocida ni de una grabación que hubiera circulado previamente entre aficionados. Por el contrario, es una pieza completamente desconocida que permaneció guardada entre los archivos personales del músico británico.

Grabación rescatada de los archivos de Lennon

El responsable de devolverle vida a “Little Girl” fue Giles Martin, productor de las recientes reediciones del catálogo de la banda e hijo del histórico productor George Martin. En declaraciones concedidas a Rolling Stone, explicó que la existencia de la maqueta apareció casi por casualidad mientras revisaban el material conservado de Lennon.

“Fue una de esas situaciones en las que te dicen: ‘Ah, y también está esto'”, relató Martin sobre el inesperado hallazgo.

La grabación original contenía únicamente la voz de Lennon acompañada por una guitarra acústica. A partir de ese registro, el productor desarrolló una versión de poco más de dos minutos procurando mantener la esencia íntima de la interpretación y el estilo melódico que caracterizaba muchas de las composiciones más personales del artista. Según explicó, la letra aborda un amor sencillo y luminoso.

“Rubber Soul” vuelve con material inédito

La reedición de “Rubber Soul” recuperará uno de los discos más influyentes de la historia del rock, publicado originalmente en 1965, y también incluirá nuevas mezclas, tomas alternativas y abundante material de archivo. Sin embargo, todas las miradas están puestas en “Little Girl”, considerada la principal novedad del proyecto.

El lanzamiento también coincide con un momento de renovado interés por la banda. En los últimos meses, varios participantes del “Magical Mystery Tour”, el recorrido por lugares emblemáticos del grupo en Liverpool, presenciaron un curioso momento cuando Paul McCartney apareció realizando una videollamada con Ringo Starr.

A eso se suma el sólido desempeño del catálogo del cuarteto en las plataformas de música, donde millones de personas siguen escuchando sus canciones cada mes.

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