Aseguran que el retraso en la fusión entre Paramount y Warner Bros. afecta proyectos de ambos conglomerados

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery se pone cada vez más cuesta arriba, y más tras la decisión de una jueza de programar para el 2027 el juicio entre el conglomerado que quiere comprar Warner y los 12 fiscales federales que acusan que el trato incumple con la ley antimonopolio.

En una última conferencia que dio David Zaslav, director general de Warner Bros. Discovery, habló sobre la situación y la calificó como: “complicada”.

Según revela un informe exclusivo de “The Hollywood Reporter”, la decisión de la jueza de comenzar el juicio en marzo del 2027 ha hecho que los trabajadores de los dos conglomerados de medios involucrados aseguren que la situación los pone en un “limbo y negación”. Hay que destacar que desde que se comenzó a hablar de esta fusión, se dijo que trabajadores de ambos conglomerados serían despedidos.

Antes de que se pusiera fecha para el juicio, Paramount había retrasado el cierre de la transacción para el 2027 para dar tiempo a que todo estuviera legalmente en orden. En ese momento, su CEO, David Ellison, declaró: “Esta es la forma más rápida y clara de demostrar que esta transacción es beneficiosa para la competencia, para los consumidores y para los creadores, una conclusión a la que ya han llegado decenas de autoridades de competencia en todo el mundo”.

Radiografía de los estudios en Los Ángeles

Según ha reseñado “The Hollywood Reporter”, en las oficinas y algunos de los estudios de Paramount y de Warner Bros. en Los Ángeles, California, hay incertidumbre. La directiva tampoco está segura de cómo continuar los proyectos que tienen en camino. Se dice que muchos han tenido que entrar en “modo de espera”.

Lo que sí es cierto es que Zaslav también dijo en una conferencia por llamada telefónica: “Están trabajando muchísimo. Me inspira mucho la cultura de aquí y el afán por seguir sumando puntos y sentir orgullo de que esta sea una gran empresa”.

No solo es incertidumbre lo que impide que se siga avanzando en los proyectos, sino que también se afectan porque los términos del acuerdo de fusión imponen estrictas restricciones en la firma de nuevos contratos o licencias a terceros.

Algunas fuentes consultadas por “The Hollywood Repoter”, aseguran que esta medida afectará: el universo de DC Studios, la franquicia de Harry Potter y las producciones derivadas de “Game of Thrones”. Cualquier gran movimiento creativo o acuerdo comercial sobre estos activos requiere ahora aprobaciones complejas o queda bloqueado para evitar vulnerar el pacto de adquisición.

Paramount también se enfrentará a pérdidas de dinero. Cuando Paramount y Warner Bros. llegaron al acuerdo de fusión; se estipuló que, si el cierre de la operación se retrasa más allá del 30 de septiembre de 2026, el conglomerado dirigido por Ellison tendría que pagar a los accionistas de Warner aproximadamente $7 millones de dólares por cada día que la fusión siga sin cerrarse.

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