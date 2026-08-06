Boca Juniors anunció la contratación del delantero ecuatoriano Enner Valencia

Boca Juniors sumó un nuevo refuerzo en este mercado de pases, tras oficializar el arribo de Enner Valencia, delantero de 36 años que viene de disputar el Mundial con la selección de Ecuador y con último paso por el Pachuca de México.

“Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca”, aseguró el perfil de Esto es Boca, la cuenta oficial del club enfocada en el anuncio de las incorporaciones.

#Refuerzos



Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 6, 2026

El máximo goleador histórico de La Tri llegó a un acuerdo con la dirigencia Xeneize a principios de esta semana y llegará con el pase en su poder para firmar un contrato que lo unirá al club hasta diciembre de 2027.

Enner Valencia viene de jugar en México

Enner Valencia es el cuarto refuerzo de este mercado para Boca Juniors, luego de las presentaciones de Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Será la primera experiencia en el fútbol argentino para el ex atacante del West Ham United y el Everton de la Premier League. También jugó en Tigres y Pachuca de México, Fenerbahçe de Turquía -donde anotó 59 goles en 116 partidos-, Inter de Porto Alegre y Emelec de Ecuador.

Su pasado más reciente lo encontró en su segunda etapa con los Tuzos y registró 8 goles en 22 partidos con esa camiseta durante la última temporada. Además, fue el centrodelantero titular de la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo, pero no logró convertir en los cuatro duelos disputados de esta edición.

Segundo ecuatoriano en Boca Juniors

El experimentado delantero de 36 años será el segundo ecuatoriano en vestir de azul y oro, en la historia del club.

El único había sido el defensor Raúl Noriega entre 1993 y 1994; de hecho, ese fue su único equipo fuera de Ecuador.

El central destacó en Barcelona, donde se formó, lo que le significó pasar a Boca. En Argentina jugó 30 partidos; fue titular en 27 ocasiones y entró desde el banco en otras tres. En su estancia fue dirigido por Jorge Habegger y después César Luis Menotti.

Sin embargo, su estancia terminó tras ese par de años y regresó a Barcelona donde hizo la mayor parte de su carrera.

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