Comer en Louis Vuitton Nueva York: la experiencia gastronómica de lujo que se volvió viral

Con una atención destacada y detalles de alta gama en cada rincón, la visita al café de Louis Vuitton se consolida como un imperdible absoluto para quienes buscan combinar la alta costura y la gastronomía. A esta experiencia se puede acceder en el café ubicado en el cuarto piso del edificio Louis Vuitton, en plena Quinta Avenida de Nueva York.

Y así lo demostró una influencer mexicana que se dio el gusto de merendar en una de sus tiendas preferidas, por lo que pagó con gusto el importe de la cuenta.

En el exclusivo Café Louis Vuitton no solo sirven café, también se puede disfrutar de un menú de comidas de alta gama.

Según la descripción de la creadora de contenido, el lujo se siente desde solo pisar el edificio, que luce su icónica maleta gigante en la fachada. Para entrar hay un código de vestimenta estricto de estilo smart casual.

Se trata de un espacio con una estética esmerada y un menú de exquisiteces que lo convierten en un lugar de alta rotación; tanto así que, pese a que se debe reservar con anticipación, la influencer esperó al menos 20 minutos sin previa reserva. Un tiempo precioso que aprovechó para recorrer la tienda, apreciar las piezas exclusivas de la marca y deleitarse con la vitrina de chocolates.

Sabores de alta costura: el menú y la cuenta final

El menú es digno de una firma de prestigio como Louis Vuitton, con opciones destacadas como huevos con trufa y caviar, langosta, sándwiches gourmet y una variedad de postres con el clásico monograma de la marca de lujo.

¿Qué comió la influencer y cuánto pagó?

La influencer optó por merendar un postre de chocolate monogram, de sabor intenso al combinar bizcocho de chocolate, una crema sedosa al 70% de cacao y ganache de chocolate en diferentes texturas.

Lo acompañó con un hazelnut latte, un delicioso café con un suave sabor a avellana. Por esta merienda de lujo pagó un total de $45 dólares.

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