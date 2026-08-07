Desayunar con Danny Ocean nunca fue tan fácil en pleno corazón de NY

Tomarse un café y compartir la mañana con Danny Ocean dejará de ser una fantasía para algunos de sus seguidores. El cantante venezolano anunció un encuentro especial en Nueva York, donde convivirá con sus fanáticos para celebrar el lanzamiento de una colaboración gastronómica de edición limitada.

La cita será este sábado 8 de agosto de 2026, entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m., en el restaurante McDonald’s ubicado en Forest Hills, en la dirección 98-01 Metropolitan Ave, Forest Hills, NY 11375.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer al intérprete venezolano y probar el nuevo sándwich “Honey Brown Butter Bacon, Egg and Cheese Biscuit”, creado como parte de esta alianza con la cadena de comida rápida.

Danny Ocean sigue sumando hitos

La invitación llega en un momento destacado para Danny Ocean. En los últimos días, el venezolano volvió a destacar en la industria musical luego de que “Me rehúso” alcanzara un nuevo récord en Spotify.

Según informó Pop Base, el tema ya supera los 2,539 millones de reproducciones en la plataforma, una cifra que le permitió dejar atrás a “DÁKITI”, la colaboración entre Bad Bunny y Jhayco, que acumula más de 2,533 millones de escuchas.

Con ese resultado, “Me rehúso” se convirtió oficialmente en la tercera canción en español con más reproducciones en la historia de Spotify.

El logro también tiene un valor adicional. A diferencia de otros éxitos latinos que dominan el listado, la canción fue interpretada únicamente por Danny Ocean, sin artistas invitados, lo que le permite mantener el récord del tema en español de un solista con más reproducciones en la plataforma.

La canción que marcó a toda una generación

“Me rehúso” se transformó en un fenómeno cultural desde su lanzamiento en 2016. Danny Ocean escribió el tema inspirado en una historia de amor atravesada por la distancia, después de dejar Venezuela para establecerse en Estados Unidos.

Con el paso de los años, la canción terminó convirtiéndose en un símbolo para miles de venezolanos que vivieron la experiencia de la migración y la separación de sus seres queridos. Su crecimiento, impulsado inicialmente por las plataformas digitales antes de su relanzamiento oficial, también demostró que un artista independiente podía abrirse camino en el mercado internacional.

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