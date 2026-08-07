Esta rutina de 30 minutos mejora la memoria y el razonamiento: expertos

La capacidad para resolver problemas cotidianos, la memoria y el nivel de atención sufren cambios con el paso de los años. Y aunque es una forma natural de envejecimiento, expertos indican que podría ser evitable.

Una investigación compartida por la revista Educational Gerontology llegó a la conclusión de que una sencilla rutina diaria, de tan solo 30 minutos, podría ayudar a mejorar la memoria y el razonamiento en adultos mayores.

Para el estudio se llevó a cabo un programa llamado Stronger Memory, donde un grupo de personas mayores a 59 años que manifestaban problemas de memoria, sin diagnóstico de demencia, fueron evaluadas durante 12 semanas.

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¿Cómo una rutina de 30 minutos mejoró la memoria y el razonamiento?

Los expertos dividieron el entrenamiento mental en tres actividades de 10 minutos cada una: leer en voz alta, escribir a mano y resolver operaciones matemáticas sencillas. Asimismo, los participantes escogieron libremente qué leer y sobre qué escribir, lo que lo hizo más agradable para ellos.

Cada una de estas tareas estimulan diferentes funciones cerebrales, según los investigadores. Por ejemplo, la lectura en voz alta combina el procesamiento visual y auditivo, además de exigir mayor concentración que la lectura silenciosa.

Por su parte, escribir a mano favorece la coordinación motora fina y ayuda a reforzar la consolidación de los recuerdos.

Para finalizar, los ejercicios matemáticos obligan al cerebro a mantener la atención y utilizar el razonamiento lógico. Cabe aclarar que no deben ser problemas que generen estrés, sino que simplemente demanden atención.

La investigadora Emily S. Ihara y su equipo, de la Universidad George Mason, en Virginia, aseguran que esta rutina afecta la corteza prefrontal, una región del cerebro relacionada con la memoria, la planificación, la atención y la resolución de problemas.

Asimismo, el estudio se respalda en la teoría de la reserva cognitiva, la cual asegura que al mantener el cerebro mentalmente activo, se fortalecen las conexiones neuronales. Esto podría ayudar a compensar parte del deterioro asociado al envejecimiento.

Pese a que los resultados son prometedores, hacen falta más investigaciones para determinar cuánto es la mejoría observada y si corresponde específicamente a los ejercicios.

Por ahora, es importante saber que leer en voz alta, escribir a mano y resolver problemas matemáticos puede ser una estrategía sencilla y útil para apoyar la memoria, especialmente en personas mayores.

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