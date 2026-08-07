Kyra Franchetti: a 10 años del asesinato, su madre exige a Kathy Hochul firmar una ley para proteger a niños

Diez años después de que Kyra Franchetti, de 2 años, fuera asesinada por su padre durante una visita no supervisada ordenada por un tribunal, su madre Jacqueline Franchetti volvió a exigir a la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul que firme una legislación que busca reforzar la protección de los menores en casos de custodia y régimen de visitas.

Franchetti se reunió el jueves con activistas y familiares en el condado de Saratoga para conmemorar una década de la muerte de su hija y reclamar la promulgación de la denominada Ley Kyra, aprobada por unanimidad en el Senado y la Asamblea de Nueva York y que ahora está a la espera de la decisión de Hochul, informó Spectrum News 1.

“Hoy hace 10 años, estaba haciendo algo que, según mis oraciones, ninguna otra familia ni ningún otro padre o madre tendría que hacer jamás. Estaba planeando el funeral de mi hija”, recordó Franchetti, de acuerdo con CNY Central.

Durante el acto fueron colocadas 46 rosas blancas, una por cada niño que, según los organizadores, ha muerto en Nueva York desde el fallecimiento de Kyra en circunstancias relacionadas con divorcios, disputas de custodia o régimen de visitas.

Entre las flores había cuatro dedicadas a los cuatro menores de Mechanicville que murieron en junio en un presunto homicidio-suicidio cometido por su madre y su abuela en medio de una disputa de custodia. El fiscal de distrito del condado de Saratoga, Brett Eby, vinculó esa tragedia con la necesidad de que los tribunales dispongan de mayor información al evaluar los riesgos que enfrentan los niños.

“Creo que lo que hemos visto aquí a nivel local en el condado de Saratoga es que todas estas tragedias eran prevenibles”, afirmó Eby, citado por CNY Central. “Y sin leyes como esta y otras iniciativas, seguirán ocurriendo”.

¿Qué propone la Ley Kyra?

La legislación busca modificar la manera en que los tribunales de familia evalúan los casos de custodia y visitas. Entre otras disposiciones, exigiría que los jueces prioricen la seguridad y el bienestar del menor y revisen denuncias de abuso infantil, violencia doméstica y otros factores de riesgo conocidos antes de tomar decisiones.

El proyecto también ampliaría los elementos que pueden considerar los jueces y contemplaría capacitación adicional para los magistrados sobre violencia familiar y maltrato infantil.

Para Franchetti, uno de los principales problemas es la preparación de los jueces para identificar situaciones que podrían representar un peligro para los menores. “Nuestros jueces en el estado de Nueva York no tienen la formación ni la capacitación adecuadas para evaluar situaciones de vida o muerte”, sostuvo, según Spectrum News 1.

La iniciativa es resultado de años de presión de Franchetti y otros defensores que consideran que el sistema de tribunales de familia presenta vacíos que pueden dejar a los niños expuestos a situaciones de violencia.

Entre quienes respaldan la medida está Eby, quien además anunció que planea crear una comisión de seguridad infantil en el condado de Saratoga para adoptar un enfoque integral en la investigación de casos de abuso y protección de menores.

Una sobreviviente pide que la ley sea aprobada

Durante el acto también habló Megan Margaret, de 15 años, quien relató que sufrió durante años abusos sexuales recurrentes por parte de su padre biológico y cuestionó que el sistema judicial pudiera imponerle visitas y sesiones de terapia con una persona a la que acusó de haberla abusado.

“Si la Ley Kyra hubiera estado vigente cuando yo era más joven, mi vida habría sido diferente”, afirmó Margaret, citada por Spectrum News 1.

La adolescente también dirigió un mensaje a Hochul. “Háganlo por los niños que aún están aquí, que aún alzan la voz, que aún esperan que tal vez esta vez alguien les escuche”, dijo.

Kathy Hochul tiene la decisión

La Ley Kyra fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura estatal después de años de debate sobre sus implicaciones legales y ahora forma parte del conjunto de proyectos que Hochul debe revisar antes de decidir si los promulga.

Durante su gestión, Hochul ha respaldado otras medidas relacionadas con la protección de menores y víctimas de violencia doméstica. Entre ellas está la Ley de Melanie, que amplió las órdenes de protección para incluir a familiares de cualquier edad y a otros miembros del hogar. La gobernadora promulgó esa legislación en 2024.

Para Franchetti, sin embargo, la batalla por la Ley Kyra representa también una forma de mantener vivo el legado de su hija. “Era una niña pequeña, traviesa y risueña, pero tremendamente independiente. Le encantaban Elmo y Mickey Mouse”, recordó de acuerdo con CNY Central.

“Quiero recordarla por su legado. Miren lo que hemos construido aquí gracias a ella, porque la gente ha escuchado su historia”, agregó.

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