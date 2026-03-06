Casi 80% de las mujeres en Nueva York enfrenta interrupciones laborales por el cuidado infantil

Un informe de la organización Women In Need (WIN) reveló que la falta de acceso a cuidado infantil asequible está teniendo un fuerte impacto en la estabilidad laboral de las mujeres, especialmente entre las familias que viven en refugios en New York City.

El estudio, titulado Lack of Affordable Child Care is Driving the Family Homelessness Crisis, concluye que el 78% de las personas encuestadas experimentó algún tipo de interrupción laboral debido a la dificultad para encontrar o pagar cuidado infantil, lo que incluye perder un empleo, rechazar ascensos o reducir horas de trabajo.

La investigación se basó en una encuesta realizada durante el verano de 2025 a padres que viven en refugios operados por WIN y que tienen hijos menores de cinco años. Según la organización, estas interrupciones laborales están estrechamente vinculadas con la inestabilidad económica y la dificultad para salir del sistema de refugios.

“Sin acceso a cuidado infantil consistente, las familias no pueden trabajar para pagar el alquiler ni cumplir con los requisitos laborales para recibir beneficios”, señala el informe.

La organización advierte que estas interrupciones de ingresos pueden derivar en inseguridad alimentaria o problemas de vivienda, especialmente para las madres.

$26,000 dólares al año en promedio

El informe también destaca que el costo del cuidado infantil puede ser comparable al alquiler.

En la ciudad, el cuidado en centros para un solo bebé llegó a costar en promedio unos $26,000 dólares al año, una cifra que resulta inalcanzable para muchas familias con ingresos bajos.

Entre las familias encuestadas, 86% reportó ingresos anuales inferiores a $20,000 dólares, lo que agrava aún más la dificultad para pagar servicios de cuidado infantil.

Los padres mencionaron también la escasez de plazas disponibles, horarios incompatibles con trabajos nocturnos o de fin de semana, y preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los centros.

Kathy Hochul promete impulsar el cuidado infantil universal

La gobernadora de New York, Kathy Hochul, reaccionó al informe y destacó la urgencia de ampliar el acceso al cuidado infantil.

En una publicación en la red social X, escribió: “Un informe reciente de WIN muestra que el 80% de las mujeres ha enfrentado algún tipo de interrupción laboral debido a los desafíos del cuidado infantil. Eso es inaceptable. Y por eso vamos a hacer realidad el cuidado infantil universal”.

La administración estatal sostiene que el acceso a cuidado infantil asequible es una pieza clave de su estrategia para hacer el estado más accesible para las familias trabajadoras.

Hochul ha propuesto expandir el cuidado infantil universal para niños menores de cinco años y aumentar las inversiones en programas de asistencia.

Thank you @GovKathyHochul for taking to bold action to expand universal child care. Our families shouldn't have to choose between keeping a job and caring for their children.



Read our full report findings here: https://t.co/mmJPGLQ558 https://t.co/xpJTVfs470 — Win (@WINNYC_ORG) March 5, 2026

Entre las medidas impulsadas por el estado se incluyen mayores subsidios para el cuidado infantil, expansión de programas educativos tempranos como Pre-K universal y nuevos programas piloto para ampliar la oferta de cuidado infantil, además de inversiones en la formación de educadores de la primera infancia.

La presidenta y directora ejecutiva de WIN, Christine Quinn, afirmó que resolver la falta de cuidado infantil es fundamental para combatir la crisis de personas sin hogar entre las familias.

“Los padres no pueden mantenerse a sí mismos ni a sus familias si no pueden ir a trabajar, y tampoco pueden hacerlo si no tienen acceso a un cuidado infantil seguro, confiable y asequible”, señaló Quinn citada por la Gobernación de Nueva York en un comunicado.

Según WIN, abordar el problema del cuidado infantil no solo permitiría a más madres mantenerse en el mercado laboral, sino que también podría convertirse en una herramienta para reducir la inestabilidad económica y la falta de vivienda entre familias con niños pequeños en Nueva York.

Sigue leyendo:

• Cuánto cuesta el childcare en EE.UU. y por qué ya supera el presupuesto de muchas familias

• Estos son los vecindarios de NYC donde se ofrecerán los primeros cupos gratuitos de cuidado infantil 2-K

• Nueva York enfrenta una grave escasez de hogares de acogida para niños en riesgo