Conmebol cuestiona a FIFA por no “dialogar” sobre proyecto comercial de Gianni Infantino

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó este jueves su preocupación ante las recientes iniciativas comerciales promovidas por la FIFA, apuntando que fueron impulsadas “sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos”.

En un comunicado oficial, el Consejo de la Conmebol lamentó que la actualidad del balompié internacional pasara de “ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”.

En su pronunciamiento, la institución presidida por Alejandro Domínguez celebró la decisión de archivar el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE). Respecto al panorama político de FIFA, la Conmebol recordó que el próximo 18 de noviembre finalizará el periodo formal para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA.

“Posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030″, puntualizó la confederación en su escrito.

En este contexto, la directiva sudamericana recalcó que “no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales”, fijando postura de cara al Congreso electivo programado para el 18 de marzo de 2027, cita a la que Gianni Infantino acude, hasta el momento, como único aspirante confirmado.

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