Peligroso sospechoso prófugo tras homicidio e incendio en Nueva York: la policía lo busca activamente

Thomas David Ryan, hombre de 32 años, está siendo buscado activamente después de que la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) lo identificara como sospechoso en relación con un homicidio ocurrido antes de un incendio en una vivienda en Greenville.

La investigación comenzó ayer alrededor de las 7:30 p.m., cuando los equipos de emergencia acudieron a una casa en Greenville Turnpike, condado Orange, que estaba envuelta en llamas. Mientras los bomberos combatían el fuego, se halló a una persona sin vida en el interior de la vivienda. La policía cree que la víctima fue asesinada antes y luego la casa fue incendiada intencionadamente.

Según la policía, Ryan fue visto por última vez en la zona de Greenville Turnpike vistiendo una camiseta negra y pantalones deportivos negros. Las autoridades creen que conduce un auto Toyota Prius gris modelo 2016 con matrícula de Nueva York HNH-7671, detalló ABC News.

Se considera que el sospechoso está armado y es peligroso. La policía insta a cualquier persona que lo vea a no acercarse a él y a llamar de inmediato al 911 o comunicarse con la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal en Middletown al número 845-344-5300.

La investigación continúa en curso. La Policía Estatal no ha revelado la identidad de la víctima, su posible vínculo con Ryan ni detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el presunto homicidio.

En un caso similar, la semana pasada hubo un ataque armado e incendio intencional en el hogar una familia en Queens (NYC).