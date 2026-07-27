Ataque armado e incendio intencional contra una familia desata investigación policial

Se abrió una investigación policial a gran escala en Queens luego de que un sujeto con aparentes problemas de salud mental disparara contra miembros de su familia y posteriormente prendiera fuego a su casa, causando una explosión que dejó a más de una decena de personas heridas.

De acuerdo con los informes, dos de las víctimas del tiroteo murieron a causa de sus heridas.

La policía del distrito 101 fue alertada cerca del mediodía sobre un incidente en el número 2533 de Oceancrest Blvd. en Far Rockaway, después de que una mujer denunciara que su esposo de 33 años había empezado a disparar en su casa, hiriendo gravemente a varias personas.

“La persona que llamó declaró que su esposo estaba armado y tenía antecedentes de enfermedad mental, y citó: ‘Mátenlos, mátenlos, mátenlos’. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la esposa del sujeto fuera de la residencia”, indicó el subjefe del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Christopher Mcintosh.

“Ella les dijo a los agentes que escuchó disparos en la habitación, entró en la habitación de donde escuchó los disparos y vio un cuerpo en la cama. Inmediatamente salió corriendo de la residencia y llamó al 911. Además, les dijo a los agentes que acudieron al lugar que tuvieran cuidado porque su esposo tenía una escopeta”.

Cuando se apersonaron los oficiales, pidieron refuerzos por radio a la Unidad de Servicios de Emergencia. Mientras esperaban la ayuda, los agentes trataron de comunicarse con el sospechoso, pero no lograron establecer un contacto, informó AM NY.

Las fuentes dicen que, en medio del enfrentamiento, el tirador prendió fuego a la vivienda, causando una explosión que se propagó inmediatamente por la casa y las residencias cercanas, lo que obligó a la evacuación. Posteriormente, el sujeto armado trató de escapar de la residencia, momento en el que fue abatido, dejándolo en estado crítico.

“Entre 15 y 20 segundos después de la explosión, el sujeto salió de la casa armado con una escopeta y vistiendo un chaleco táctico con munición adicional. Los agentes le dieron varias órdenes verbales para que levantara las manos”, dijo McIntosh. “Los agentes dispararon sus armas e hirieron al sujeto“.

Fue llevado de urgencia al Hospital Jamaica y se espera que sobreviva. Fue identificado como Kegan Thomas y se están presentando cargos en su contra. Los agentes implicados en el tiroteo también fueron trasladados a un hospital cercano para ser evaluados.

En tanto, dos personas fueron encontradas sin vida con heridas de bala. Se cree que estas víctimas eran miembros de la misma familia del pistolero.

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