Trump genera tensión con atletas olímpicos por comentario sobre atletas transgénero

Un insólito momento se vivió en la Casa Blanca durante el recibimiento a los deportistas estadounidenses que compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026.

Ante decenas de medallistas e integrantes de la delegación, el presidente Donald Trump aseguró haber “salvado” el deporte femenino, generando una visible incomodidad entre varios de los presentes.

En su alocución, el gobernante reiteró su postura sobre la regulación de las categorías femeninas, uno de los pilares de su plataforma electoral en 2024. Las declaraciones coinciden con los recientes ajustes en las normativas del movimiento olímpico respecto a la elegibilidad de deportistas transgénero de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Tuvimos la ayuda de muchísimas personas maravillosas. Todos se unieron. Tenemos un proyecto de ley que estamos tratando de aprobar”, señaló Trump durante su intervención. “Y si se aprueba, traeremos de vuelta los deportes. Y todos ustedes estarán protegidos, y sus deportes estarán protegidos. Francamente, las mujeres estarán protegidas. Porque lo que pasó fue lo peor que le ha ocurrido al deporte femenino”.

En febrero de 2025, la administración firmó una orden ejecutiva dirigida a restringir la participación de mujeres transgénero en competiciones deportivas dentro de instituciones educativas que reciben fondos del gobierno federal.

El encuentro, trasladado al interior de la residencia presidencial debido a la lluvia, reunió a parte de los casi 300 atletas que representaron al país en la cita invernal, donde la delegación norteamericana cosechó un total de 57 preseas. Durante la ceremonia, los deportistas obsequiaron al mandatario calzado y una chaqueta oficial del equipo nacional.

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