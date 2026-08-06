Murió el futbolista David Owori por las heridas sufridas al ser atacado en Uganda

El fútbol de Uganda atraviesa uno de sus momentos más tristes tras confirmarse el fallecimiento de David Owori, capitán del SC Villa y jugador de la selección nacional, quien perdió la vida a los 27 años luego de ser atacado por un grupo de personas no identificadas en la ciudad de Kampala.

La noticia fue confirmada por el propio SC Villa, que expresó su profundo pesar mediante un comunicado oficial. El club lamentó la pérdida de quien fuera uno de sus principales referentes dentro y fuera de la cancha, además de comprometerse a acompañar a la familia del futbolista durante este difícil momento y brindarle una despedida digna.

De acuerdo con la información proporcionada por el club, David Owori fue atacado cerca de su domicilio durante la noche del martes y sufrió heridas de gravedad. Tras el incidente, fue trasladado a un centro médico de Kampala, donde finalmente perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

CLUB STATEMENT



Our hearts are broken.



SC Villa mourns the tragic passing of our beloved captain, David Owori, following a brutal attack.



We have lost more than a player?we have lost a leader, brother and friend.



Our deepest prayers are with his family. Rest well, Captain. ? pic.twitter.com/XTy4sdBoID — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

El portavoz del SC Villa, Asan Kasingye, explicó que el mediocampista fue víctima de una emboscada y pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido para identificar y detener a los responsables.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA) también rindió homenaje al futbolista, destacando no solo su calidad deportiva, sino también el liderazgo y la inspiración que representó para las nuevas generaciones del fútbol ugandés.

Indignación en Uganda

La muerte de David Owori provocó una fuerte reacción en todo el país. En redes sociales, miles de aficionados expresaron su tristeza y exigieron mayores medidas de seguridad ante el incremento de la violencia en las calles de Kampala.

El Parlamento de Uganda también rindió homenaje al futbolista con un minuto de silencio. Además, el vicepresidente de la cámara, Thomas Tayebwa, solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y pidió al Gobierno reforzar las estrategias de seguridad para proteger a la población.

The football family has come together to say goodbye to captain David Owori ?



His body is at St. Peter’s Church, Nsambya for Mass, before tonight’s vigil at Lukuli Playground.



He passed away yesterday at Case Hospital.



Forever remembered. Forever missed. ??

?Galaxy Tv pic.twitter.com/5ppqC7yhlS — SpiceFM 89.9 Hoima (@SpiceFMHoima) August 6, 2026

Antes de regresar al SC Villa en 2023, Owori había desarrollado parte de su carrera en Europa, defendiendo los colores del Vélez CF de España y del Utsiktens BK de Suecia.

Su fallecimiento ocurre apenas unas semanas después del asesinato del jugador de rugby Sydney Gongodyo, otro hecho que sacudió al deporte ugandés. Ante esta situación, el Consejo Nacional del Deporte de Uganda hizo un llamado para que se haga justicia y se implementen medidas que permitan frenar la violencia que ha golpeado al deporte y a la sociedad del país en los últimos meses.

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