Uno de cada cinco estadounidenses ya recurre a la IA para tomar decisiones financieras, pero estos son los riesgos

Cada vez más estadounidenses consultan a la inteligencia artificial antes de tomar decisiones sobre inversiones, ahorro o presupuesto. Una encuesta de Gallup y Edward Jones publicada este jueves 6 de agosto de 2026 reveló que cerca del 20% de quienes buscaron asesoría financiera durante el último año recurrieron a un chatbot en lugar de un asesor humano, pese a que menos del 30% confían plenamente en este tipo de herramientas.

La advertencia no es menor. Pearl.com reportó en otra investigación que el 19% de las personas que siguieron recomendaciones financieras generadas por un chatbot perdió más de $100. Para las personas que recurren a estas plataformas por su facilidad de acceso y bajo costo, un consejo impreciso o una ‘alucinación’ del robot puede traducirse en errores financieros que cuestan dinero.

¿Por qué es importante elegir con cuidado un asesor financiero?

El uso de IA para finanzas no es marginal: una encuesta de Credit Karma, citada por AARP, reveló que 59% de los encuestados pertenecientes a la Generación X y 30% de los baby boomers ya preguntaron a un chatbot temas relacionados con sus finanzas.

El problema puede ser muy grave si el chatbot ‘alucina’, es decir, inventa información y la presenta con total seguridad. Shane Cummings, director de tecnología y ciberseguridad en Halbert Hargrove, advirtió que “si te dice que compres cuatro o cinco acciones y ese dato es incorrecto, eso podría ser realmente desastroso” para los ahorros de retiro.

Por ello, confiar plenamente en la IA, mientras no incremente su porcentaje de fiabilidad, puede provocar una consecuencia grave: puede vaciar una cuenta de ahorro o comprometer un fondo de retiro completo.

El detalle que puede afectar tus datos personales

Más allá de los errores de cálculo, existe otro riesgo importante: la privacidad. Chris Powell, director de depósitos en Citizens Bank, señaló que “las plataformas de IA generativa no están reguladas como los bancos, y no ofrecen las mismas protecciones sobre cómo se almacenan, usan o comparten los datos” de sus usuarios.

Powell advirtió sobre el peligro real de usar estas herramientas para temas financieros: “cuando las personas comparten sus ingresos, saldos de cuentas o datos fiscales, pueden estar expuestas a riesgos de privacidad, fraude o robo de identidad“.

De hecho, la recomendación de expertos en ciberseguridad es la misma para el uso de estas herramientas: nunca se debe compartir el número de Seguro Social, contraseñas ni documentos fiscales.

Lo que puedes hacer antes de pedirle consejo a un chatbot

Un uso que sí puede ser útil y, sobre todo, seguro para los usuarios de la IA es la educación financiera, pero sin comprometer una decisión final al veredicto de una máquina. En cambio, puedes pedirle información básica, explicaciones sobre procesos complejos de la macroeconomía, así como contexto, para tomar decisiones informadas:

Usa la IA para entender conceptos generales , como interés compuesto, no para decisiones específicas de inversión

, como interés compuesto, no para decisiones específicas de inversión Nunca compartas datos sensibles: número de Seguro Social, saldos de cuentas ni documentos fiscales

número de Seguro Social, saldos de cuentas ni documentos fiscales Pide al chatbot que cite fuentes verificables y confirma esos enlaces por tu cuenta

y confirma esos enlaces por tu cuenta Trata cualquier respuesta con montos grandes o decisiones irreversibles como señal de que necesitas un profesional humano

Adam Olson, planificador certificado en Mutual of Omaha, explicó que la IA puede pasar por alto “elementos humanos” como valores y metas familiares que influyen en una decisión financiera. Ese matiz es justo lo que un chatbot no capta.

La confianza sigue siendo mayor en los asesores humanos

La encuesta de Gallup y Edward Jones halló que 79% de los estadounidenses confía “algo” o “mucho” en un asesor financiero humano, frente a menos de un tercio que dice lo mismo de la IA.

La brecha generacional también muestra una tendencia clara: una cuarta parte de los adultos menores de 46 años ha usado IA para finanzas, comparado con solo 7% de los baby boomers.

Jonathan Kolmetz, planificador certificado y presidente de Oaks Wealth Management, advirtió que la IA “suena cálida y segura, lo que hace fácil confiar en ella”, aunque rara vez expresa incertidumbre cuando debería. Esa falsa seguridad es, para muchos usuarios, la trampa difícil de detectar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el uso de IA para finanzas personales

¿Es seguro usar ChatGPT para planear mis finanzas?

Sirve para conceptos generales, pero no reemplaza a un asesor certificado en decisiones grandes o irreversibles, según AARP.

¿Qué información nunca debo compartir con un chatbot?

Número de Seguro Social, contraseñas, saldos bancarios ni documentos fiscales, advierten especialistas en ciberseguridad.

¿Cuánta gente ha perdido dinero por seguir consejos de IA?

Alrededor del 19% de quienes siguieron consejos de un chatbot perdieron más de $100 dólares, según Pearl.com.

¿Cuántos estadounidenses confían en la IA para temas de dinero?

Menos de 3 de cada 10 confían en la IA, frente al 79% que confía en asesores humanos.

¿La IA puede dar información falsa sobre inversiones?

Sí, puede “alucinar” o inventar datos con apariencia confiable, un riesgo real al invertir.

Conclusión

El uso de IA para finanzas personales seguirá creciendo, pero la brecha entre uso y confianza anticipa más historias de pérdidas, como reporta la investigación de Pearl.com.

Mientras no aumente la confiabilidad de estas herramientas, la recomendación de los expertos es la misma: usa el chatbot para informarte, pero antes de mover tus ahorros o el dinero de tu retiro, confirma esa información con un asesor certificado.

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