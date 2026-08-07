Waterbury, Connecticut encabeza la lista de ciudades con los peores conductores de EE.UU.

Los conductores de una ciudad de Connecticut quedaron bajo la lupa nacional después de que un nuevo estudio revelara cuáles son las localidades con los peores hábitos al volante en Estados Unidos. Waterbury ocupó el primer lugar del ranking de ciudades con los conductores más peligrosos del país, superando a grandes áreas urbanas del sur y oeste estadounidense.

El informe de ConsumerAffairs Journal of Consumer Research analizó 338 ciudades con poblaciones superiores a los 100,000 habitantes y utilizó datos del Fatality Analysis Reporting System (FARS) de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La investigación tomó en cuenta factores como accidentes fatales relacionados con exceso de velocidad, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, niveles positivos de alcohol en sangre (BAC) y otros comportamientos considerados de manejo peligroso.

Cada ciudad recibió una puntuación basada en 5 indicadores. La localidad con el peor desempeño en cada categoría obtuvo 20 puntos, mientras que las demás fueron calificadas de manera proporcional. La suma final permitió establecer una escala de 0 a 100 puntos.

Waterbury obtuvo una calificación de 80.46 puntos, convirtiéndose en la ciudad número uno del listado.

Alcohol y conducción peligrosa impulsan el mal resultado de Waterbury

El ascenso de Waterbury en el ranking ha sido notable. La ciudad, ubicada aproximadamente a 90 millas al noreste de Nueva York, pasó del puesto 134 en 2023 al primer lugar en 2026.

Uno de los principales factores detrás de su posición fue el impacto de los accidentes relacionados con alcohol. Waterbury fue la única ciudad del estudio que terminó en el primer lugar en 2 categorías diferentes: tiene la tasa más alta de muertes vinculadas con conductores bajo los efectos del alcohol, con 9.5 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, y también registra la mayor tasa de accidentes mortales con presencia de alcohol en sangre, con 8.7 por cada 100,000 residentes.

La clasificación convirtió a Waterbury en una excepción dentro de la región, ya que es la única ciudad del noreste estadounidense dentro de las 45 peores evaluadas. Hartford, también en Connecticut, aparece mucho más abajo, en el puesto 46.

Algunos residentes aseguran que el resultado refleja una realidad que observan diariamente en las calles.

“Estoy 100 por ciento de acuerdo”, dijo Gary Markelon, habitante de Waterbury a NBC Connecticut, mientras otros vecinos mencionaron problemas frecuentes como vehículos que cruzan semáforos en rojo, exceso de velocidad y poca consideración hacia peatones.

Imagen creada con ayuda de IA.

Memphis, Baton Rouge y North Charleston completan los primeros lugares

Aunque Waterbury tomó el primer puesto, las ciudades del sur del país continúan dominando las posiciones más preocupantes. 5 localidades sureñas aparecen dentro del top 10, mientras que el oeste estadounidense concentra más ciudades entre las 25 peores clasificadas.

Memphis, Tennessee, ocupó el segundo lugar, después de haber liderado la lista durante 3 años consecutivos. La ciudad registró una disminución del 21% en muertes de tránsito respecto al año anterior, pero todavía mantiene la tasa más alta del país en accidentes fatales relacionados con malos hábitos de conducción, con 14.3 muertes por cada 100,000 habitantes.

En el tercer lugar aparece Baton Rouge, Louisiana, impulsada principalmente por problemas relacionados con alcohol. La ciudad tiene la segunda tasa más alta de muertes con alcohol positivo en sangre y la tercera en fallecimientos vinculados con conductores bajo influencia.

North Charleston, Carolina del Sur, ocupa la cuarta posición. En este caso, el exceso de velocidad es el principal problema: registra la segunda tasa más elevada de muertes relacionadas con esta conducta, con 11.1 fallecimientos por cada 100,000 habitantes.

California suma 3 ciudades entre las 10 peores

El ranking también muestra un cambio importante en las tendencias nacionales. Aunque el sur sigue teniendo una fuerte presencia, varias ciudades del oeste comenzaron a escalar posiciones negativas, especialmente en California.

Rialto, Jurupa Valley y Hesperia, todas ubicadas en el área metropolitana de Los Ángeles, aparecen dentro de los primeros 10 lugares.

Rialto protagonizó uno de los cambios más drásticos al pasar del puesto 162 al séptimo. Jurupa Valley llegó al octavo lugar debido principalmente al aumento de accidentes relacionados con velocidad, con una tasa de muertes por exceso de velocidad de 12.1 por cada 100,000 habitantes, la más alta de todo el país.

Hesperia cerró el top 10 después de subir 78 posiciones. La ciudad registró un aumento considerable en su tasa general de mortalidad vial, un fenómeno que las autoridades locales relacionan parcialmente con su rápido crecimiento poblacional.

El estudio también encontró casos positivos. Salinas, California, fue considerada la ciudad con mejor desempeño entre las 338 analizadas, al registrar solamente una muerte relacionada con el tránsito y sin factores asociados a alcohol, drogas, exceso de velocidad o conducción peligrosa.

Autoridades buscan reducir los accidentes

En Waterbury, la policía trabaja en nuevas estrategias para mejorar la seguridad vial. El Departamento de Policía anunció la instalación de 19 cámaras de velocidad y semáforos en rojo en puntos considerados peligrosos.

El sargento Joseph Morais recomendó a los conductores utilizar servicios de transporte compartido cuando hayan consumido alcohol y adoptar una conducción más preventiva.

Además, la ciudad forma parte de iniciativas como Vision Zero, un programa regional que busca eliminar los accidentes graves y fatales mediante mejoras en el diseño urbano y campañas de educación vial.

Los expertos señalan que no existe una única explicación para que ciertas ciudades registren más accidentes. Factores como el diseño de las carreteras, los patrones de movilidad, la inversión pública y el comportamiento de los conductores suelen combinarse para crear escenarios más peligrosos.

Consejos para evitar accidentes con conductores imprudentes

Los especialistas en seguridad vial recomiendan mantener una distancia prudente con otros vehículos, guardar el teléfono antes de comenzar a conducir, revisar constantemente el entorno y evitar enfrentamientos con conductores agresivos.

Aunque una persona no puede controlar las decisiones de otros automovilistas, una conducción defensiva puede reducir las probabilidades de convertirse en víctima de un accidente.

Sigue leyendo:

* Abril, Mes Nacional de Concientización sobre la Conducción Distraída: cifras alarmantes en el área triestatal y claves para evitar tragedias

* La música que escuchas al conducir podría aumentar el riesgo de accidentes

* La edad en la que debes dejar de conducir, pues has perdido tus habilidades con el volante