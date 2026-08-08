Senado aprueba a Todd Blanche como fiscal general en una ajustada votación nocturna

El Senado confirmó a Todd Blanche como fiscal general de EE.UU. a primera hora de este sábado en una votación en su mayoría partidista, poniendo fin a semanas de incertidumbre y pese a las preocupaciones bipartidistas sobre su capacidad para encabezar el Departamento de Justicia (DOJ) independientemente de los apoyos del presidente Donald Trump.

Anteriormente, Blanche fue abogado personal del mandatario republicano; fue confirmado en una votación cerrada de 50 a 49, con solo dos senadoras republicanas, Susan Collins por Maine y Lisa Murkowski de Alaska, votando en contra junto con todo el partido demócrata.

La votación se celebró luego de las 4:00 de la madrugada de este sábado, ya que la sesión de anoche se prolongó hasta la madrugada antes del receso previsto del Senado.

“Me siento profundamente honrada por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia como la 88.ª Fiscal General de nuestra gran nación”, dijo Blanche en una publicación en X, y agregó: “Agradezco al Senado por quedarse hasta tarde para completar este proceso”.

I am deeply honored by the trust and confidence President Trump has placed in me to lead the Department of Justice as our great nation’s 88th Attorney General.



I am grateful to the Senate for staying late to complete this process.



To the dedicated public servants of the? — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 8, 2026

Su confirmación estuvo en peligro, en principio debido a la preocupación por su gestión del llamado fondo contra la militarización, establecido en vinculación con un presunto acuerdo entre el ciudadano particular Trump y el gobierno federal que ahora controla. El mencionado fondo podría haberse usado para dar dinero a los aliados del mandatario republicano que argumentaban ser víctimas de abusos gubernamentales, incluyendo a personas acusadas implicadas en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, Blanche había dado luz verde a otra parte del acuerdo que otorgaba inmunidad fiscal a Trump, a sus familiares y a sus empresas, informó NBC News.

En un inicio, los senadores republicanos Bill Cassidy por Louisiana, John Cornyn por Texas y Thom Tillis por Carolina del Norte se oponían; al final apoyaron a Blanche tras recibir distintas garantías del candidato, incluyendo una orden que revocaba el fondo de $1,800 millones de dólares destinado a la lucha contra el armamento. (No obstante, un vacío legal todavía podría reactivar el fondo).

Asimismo, los legisladores de ambos partidos habían dado a conocer su incomodidad por la relación personal de Blanche con el jefe de la Casa Blanca.

“El problema con la confirmación de Todd Blanche es que nunca ha podido desprenderse de su papel como abogado defensor de Donald Trump. Simplemente no puede hacerlo”, declaró el senador Adam Schiff, demócrata por California, antes de la votación del Comité Judicial del Senado que aprobó la nominación de Blanche. “Nunca hará lo mejor para el pueblo estadounidense. Solo hará lo mejor para Donald Trump, y no se puede dejar a alguien así como el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país”.

Blanche asumió el cargo de fiscal general interino en el mes de abril, luego de que Trump despidiera a su predecesora, la exfiscal general Pam Bondi. El ejecutivo estadounidense mostró su frustración con Bondi por la inacción del DOJ contra sus adversarios políticos.

En abril, luego de que el presidente asumiera la dirección interina del DOJ, Blanche declaró que los estadounidenses deberían estar “contentos” con la participación de Trump en las operaciones de la agencia gubernamental.

Semanas después de la destitución de Bondi, el DOJ acusó formalmente al exdirector del FBI, James Comet, de amenazar la vida de Trump publicando en Instagram una foto de conchas marinas con la forma del número “8647”.

En este sentido, los críticos se han cuestionado si Blanche se opondrá a los futuros deseos del mandatario de atacar a sus enemigos públicos.

“La mayor preocupación es si esto lo envalentonará aún más para respaldar la campaña de Trump de usar el Departamento de Justicia para la venganza”, manifestó la exfiscal federal Laurie Levenson a NBC News en una entrevista previa a su confirmación. “No hay límites”.

Los fiscales generales del presidente en su primer gobierno también renunciaron bajo presión para actuar en nombre de Trump.

Jeff Sessions se vio en la obligación de dejar su cargo luego de las elecciones de mitad de mandato de 2018, en parte debido a la frustración de Trump por su recusación en las pesquisas sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, una averiguación que derivó en el informe Mueller, llamado así por el fallecido director del FBI, Robert Mueller.

El exfiscal general William Barr renunció después de que Trump tratara de vincular al DOJ en sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020, una campaña que terminó con el terrible ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

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