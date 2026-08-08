Selección de México irá a Juegos Olímpicos LA 2028 tras victoria a Canadá

La selección mexicana derrotó hoy por 1-2 a Canadá, se clasificó a la final del torneo sub-20 de la Concacaf y obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos anotaron por el cuadro mexicano, después de que Owen Graham-Roache le diera ventaja a los canadienses.

Aunque México tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, fueron los canadienses los que dominaron y se fueron delante con un gol de Graham-Roache, de derecha desde fuera del área, en el minuto 7.

México terminó mejor, pero no logró empatar, con fallas de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Francisco Valenzuela.

Esas acciones despertaron el enojo de los hinchas, que como reacción entonaron de manera repetida el grito homofóbo en el que los aficionados de México insisten, sin que ni FIFA, ni Concacaf intervengan.

México empató en segundo tiempo y aprovechó un hombre más

Al comenzar la segunda mitad, bajo la lluvia, el seleccionador mexicano, Alex Diego, envió a la cancha a Alfaro, quien en el minuto 49 empató 1-1, con un remate de zurda, al rescatar un rebote, luego de un disparo de Valenzuela.

Segundos después de esa última jugada, Canadá se quedó con un hombre menos en la cancha por una segunda tarjeta amarilla a Liam Mackenzie.

Canadá se echó atrás ante un cuadro mexicano al ataque; en el 76, Max Voele derribó en el área a Sandoval y provocó un penalti, cobrado con exactitud por Camberos.

México, que terminó encima del rival, disputará el título el próximo domingo contra Estados Unidos, que esta tarde superó por 0-2 a Costa Rica.

El Tri Sub-20 se asegurado en este torneo estar en el Mundial Sub-20 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dos de las instancias más importantes de la categoría.

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