El oro podría acercarse a $5,000 en 2027 y UBS cree que seguirá subiendo



El oro podría acercarse a los $5,000 dólares por onza en el primer semestre de 2027, según una nueva proyección del banco suizo UBS, que también atribuye el posible avance a la fuerte demanda de los bancos centrales y a las expectativas de menores tasas de interés de la Reserva Federal.

Estos factores podrían mantener al metal como uno de los principales refugios para los inversionistas de todo tipo, que busquen ganar dinero o bien proteger sus ahorros de la inflación.

Este viernes 7 de agosto de 2026, UBS estimó que el oro podría subir casi 17% respecto a los niveles actuales, cercanos a $4,255 por onza. La proyección llega después de que el metal registrara una subida semanal superior al 7% en los contratos de futuros, su mayor alza en meses.

Lo que impulsa la proyección de UBS

De acuerdo con Reuters, UBS espera que la inflación se estabilice. Esto permitiría a la Fed mantener las tasas sin cambios el resto del año antes de recortarlas en 2027. Esa combinación históricamente favorece al oro, porque tasas más bajas hacen menos atractivo dejar el dinero en cuentas de ahorro o bonos frente a un activo refugio, como este metal.

En este contexto, quienes tienen ahorros en oro físico o fondos cotizados (ETF) respaldados por el metal podrían ver una ganancia importante en los próximos meses.

Los bancos centrales están comprando oro como nunca

Hay otro patrón importante que sustenta la tesis de UBS: los bancos centrales compraron 288.9 toneladas de oro en el segundo trimestre de 2026, la cifra más alta registrada para ese periodo, según el World Gold Council. Eso es 62% más que en 2025, y ocurrió justo cuando el precio caía cerca de 16% en el trimestre, señal de que las instituciones vieron la baja como oportunidad de compra.

Polonia lideró la compra con 51 toneladas, seguido de China con 33 toneladas, su mayor adquisición trimestral desde 2023. UBS advierte que las compras oficiales deben mantenerse cerca de 300 toneladas por trimestre para sostener precios sobre los $4,000 dólares.

No todos compraron: Rusia vendió 22 toneladas por presiones sobre su presupuesto, relacionadas también con la larga guerra que sostiene con Ucrania.

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Considera que UBS anticipa un posible retroceso de corto plazo hacia $3,850 antes de retomar la tendencia alcista

antes de retomar la tendencia alcista Consulta con un asesor financiero certificado antes de mover ahorros importantes, ya que el oro no está libre de volatilidad

UBS anticipó que cualquier debilidad de corto plazo es una oportunidad de entrada para inversionistas de largo plazo, no como señal de que el precio irá a la baja de manera sostenida.

El riesgo que implica invertir en oro

En el panorama pesimista, UBS reconoce que si la Fed sube tasas en lugar de sostenerlas, el oro enfrentaría presión adicional, pues tasas más altas encarecen el costo de oportunidad de tener un activo que no paga intereses.

Además, la demanda de inversión pública, barras, monedas y fondos, se debilitó a 307 toneladas en el segundo trimestre, frente a niveles superiores a 400 toneladas en trimestres anteriores. Este comportamiento podría sentirse contradictorio: el metal sube justo cuando el interés del público promedio se enfría, dejando el impulso casi exclusivamente a los bancos centrales.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el precio del oro en el segundo trimestre de 2026

¿Cuánto podría valer el oro en 2027 según UBS?

UBS proyecta $5,000 por onza en el primer semestre de 2027, con un objetivo posterior de $5,200 hacia junio de ese año.

¿Por qué compran tanto oro los bancos centrales?

Buscan diversificar reservas y reducir su dependencia del dólar, además de protegerse ante riesgos geopolíticos y fiscales, según el World Gold Council.

¿Es buen momento para comprar oro ahora?

UBS considera que una caída hacia $3,850 sería oportunidad de compra a largo plazo, aunque la decisión debe evaluarse según el perfil de riesgo de cada quien.

¿Qué pasa si la Fed sube tasas en lugar de bajarlas?

Ese escenario presionaría el oro a la baja, ya que tasas más altas hacen menos atractivo un activo que no genera intereses.

¿Cómo invertir en oro sin comprar el metal físico?

A través de fondos cotizados (ETF) respaldados por oro, con mayor liquidez que las barras o monedas físicas.

Conclusión

La proyección de UBS no garantiza que el oro llegue a $5,000, pero confirma que los bancos centrales confían en este metal ante la incertidumbre del dólar y la inflación.

Si la Fed cumple con su promesa de recortar tasas en 2027, quienes hoy tienen oro podrían ver una ganancia significativa. En cambio, si las tasas suben, el mismo activo podría generar pérdidas de corto plazo. La recomendación de los analistas es clara: cualquier caída hacia $3,850 debe verse como ventana de entrada, no como alarma, pero recomiendan invertir sumas que solo estén dispuestos a mantener a largo plazo.

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