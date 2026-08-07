Subastarán la pelota con la que Maradona le hizo el gol con la mano a Inglaterra en 1986

La casa de remates estadounidense Heritage Auctions puso en subasta la pelota del partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial de México 1986, con la que Diego Armando Maradona metió sus dos recordados goles en los cuartos de final: uno desde más de la mitad de cancha y el otro, con la mano.

La puja abrió con un precio base de $2.5 millones de dólares y las estimaciones previas ubican su valor final por encima de los $10 millones de dólares.

El remate principal se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de agosto, mientras el objeto permanece expuesto en la sede de Beverly Hills. El comprador deberá pagar también un 20% extra, en concepto de comisión a la firma organizadora.

Some collectibles deserve to be seen in person.



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Cómo llegó la pelota a manos de su actual dueño

El árbitro del encuentro, el tunecino Ali Bennaceur, la guardó durante más de tres décadas tras la victoria del seleccionado argentino por 2-1 en el Estadio Azteca.

Una carta escrita por el propio juez en 2023 explica que la normativa de la FIFA estipulaba que el balón correspondía al árbitro principal, asegurando que fue el único utilizado a lo largo de los 90 minutos de juego.

Al terminar el cruce, los asistentes del DT Bogdan Dotchev, Benry Ulloa Morera e Idrissa Traoré firmaron el cuero, donde las marcas aún siguen visibles.

Bennaceur vendió el ejemplar en noviembre de 2022 a través de la firma Graham Budd Auctions en Londres por dos millones de libras esterlinas. El comprador de esa jornada es quien decidió colocarlo nuevamente en el mercado.

Para confirmar la autenticidad de la pieza, la empresa Sports Investors Authentification comparó las marcas del balón con fotos históricas del partido del 22 de junio de 1986 y validó las inscripciones oficiales de fábrica.

“La mano de Dios”

El partido enfrentó a ambas selecciones en la Ciudad de México ante más de 114,000 espectadores y Diego Armando Maradona abrió el marcador con su gol recordado como “La mano de Dios”.

Tres minutos después, protagonizó una corrida de 52 metros en diez segundos, superó la marca de cuatro futbolistas británicos, descolocó al arquero Peter Shilton y definió frente al arco vacío para marcar el segundo tanto.

“Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Le amago y la juego cortita. Shilton queda despatarrado y la empujo”, recordó una vez Maradona al respecto.

“Siento una patada de Butcher que me rompió el tobillo; pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió”, concluyó sobre la misma escena.

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