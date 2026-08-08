Karol G se entregó por completo al desamor en su nuevo álbum

Querer recuperar a alguien y, al mismo tiempo, sentir rabia por haberlo perdido. Extrañar, insultar, pedir otra oportunidad y después asumir que quizá sea mejor dejar ir. En “No me arrepiento de sentir tanto”, Karol G convierte esas contradicciones en la materia prima de su sexto disco de estudio.

La cantante colombiana, cuyo nombre es Carolina Giraldo, atraviesa 14 canciones y 42 minutos de una historia emocional que encuentra en los sonidos urbanos el vehículo para hablar de una etapa especialmente vulnerable. El lanzamiento llega meses después de que se confirmara el final de su relación de cuatro años con el también colombiano Feid.

La artista ya había advertido que se trataba de un trabajo nacido “sin pretensiones” y creado para que sus seguidores conectaran “con su emoción más profunda”, según expresó en TikTok desde Estados Unidos, mientras continúa con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

La confesión que no intenta esconder las heridas

La intensidad aparece desde “Te llevas To”, el primer tema del repertorio, donde la intérprete deja salir la furia con frases como “eres un cabrón, igual todo te importa cero”. Después, el registro cambia constantemente.

“Si lo ven” y “Después de ti”, esta última junto al productor estadounidense Greg González, llevan la tristeza a un terreno mucho más crudo. En la segunda, canta: “Después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía. Esto no es estar triste, son ganas de morirse”.

La confesión contrasta con la etapa de “Mañana será bonito”, producción que en 2023 convirtió la esperanza y el cuidado de la salud mental en parte esencial de su discurso. Ahora esa esperanza sigue presente, pero aparece desde un lugar mucho más oscuro.

“Final feliz” representa el deseo de recuperar al ser amado, mientras “Bebiendo lágrimas” es como una renuncia “oficial” al amor. En “Eclipse”, una base de piano acompaña una pregunta dirigida a la luna sobre su relación con el sol.

Bruno Mars, Drake y una mezcla de sonidos

El disco también amplía su paleta con invitados internacionales. “Still” reúne a Karol G con Bruno Mars en un dueto completamente en inglés, mientras “Ahí” suma a Drake para hablar de un vínculo que podría funcionar, pero no en el presente.

Bruno Mars y Drake no son las únicas colaboraciones. Judeline y Rusowsky aparecen en “BbY WOW”, una pieza que combina reguetón suave con las texturas del bedroom pop.

También regresan sonidos vinculados con la música grupera mexicana en “Alguien que te amaba”, mientras “Maybe” expone la incertidumbre sobre si los mejores momentos ya pasaron o todavía están por llegar.

Con este repertorio, la artista vuelve a los ritmos urbanos que marcaron buena parte de su trayectoria después de la diversidad latinoamericana de “Tropicoqueta”. El resultado es más una radiografía emocional, hecha de rabia, deseo, nostalgia y una pregunta que está en todo el disco: ¿Qué queda de uno cuando el amor que parecía definitivo deja de estar?

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