Karol G anunció colaboraciones con Drake y Bruno Mars para su nuevo álbum

La cantante colombiana Karol G anunció la lista de canciones y colaboraciones de su nuevo álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, que se lanzará el viernes 7 de agosto en todas las plataformas digitales.

La estrella colombiana reveló que su nuevo álbum contará con 14 canciones e incluirá colaboraciones con artistas de alto perfil como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez de Cigarettes of Sex.

Karol G anunció el lanzamiento de su nuevo álbum durante su concierto en Toronto, el cual fue parte de su actual gira “Viajando por el mundo Tropitour”, basado en su álbum de 2025 “Tropicoqueta”.

La portada del álbum muestra a Karol G posando con un brasier negro, un pantalón y posando de una manera relajada con un fondo en un tono azul celeste. Tras el anuncio, Karol G fue criticada por la similitud de esta portada con la estética del álbum “In The Zone” de Britney Spears de 2003.

Actualmente, la cantante nacida en Medellín se encuentra concentrada en su gira “Viajando por el mundo Tropitour” y, durante su reciente concierto en Washington, la intérprete se mostró conmovida por el apoyo del público y le dedicó unas palabras entre lágrimas.

“Me siento súper, súper, supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario vivo una realidad diferente. Ustedes me demuestran que me quieren de verdad, me apoyan, me acompañan”, dijo Karol G desde el escenario.

La gira de Karol G tiene programados varios conciertos en su etapa por Estados Unidos. La artista se presentará en Las Vegas (Allegiant Stadium, 7 de agosto), Inglewood en California (SoFi Stadium, 14, 15 y 16 de agosto), Santa Clara (Levi’s Stadium, 21 y 22 de agosto), Seattle (Lumen Field, 26 de agosto) y el 29 de agosto de 2026 actuará en Phoenix, Arizona, en el State Farm Stadium.

En septiembre, su gira continuará en San Antonio (Alamodome Stadium, 2 de septiembre), El Paso (Sun Bowl Stadium, 5 y 6 de septiembre), Boston (Gillette Stadium, 12 de septiembre), Nueva York (MetLife Stadium los días 17 y 18 de septiembre), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 24 de septiembre), Houston (Reliant Stadium, 27 de septiembre), Miami (Hard Rock Stadium los días 2 y 3 de octubre), Tampa (Raymond James Stadium el 9 de octubre) y el 15 de octubre terminará su gira en Estados Unidos con un concierto en el AT&T Stadium en Dallas.

Luego la cantante iniciará su gira por Latinoamérica:

6, 7 y 8 de noviembre de 2026: Monterrey, México – Estadio BBVA

13, 14 y 15 de noviembre de 2026: Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

27 y 28 de noviembre de 2026: San José, Costa Rica – Estadio Nacional

4, 5 y 6 de diciembre de 2026: Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín

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