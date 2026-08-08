Lionel Messi aterriza en Argentina para despedir a Jorge su fallecido padre

El astro, Lionel Messi llegó este sábado a Argentina para despedir a su fallecido padre, Jorge Messi, que murió en la madrugada.

El domingo tendrá lugar el entierro, según fuentes administrativas locales, durante una ceremonia íntima en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez, lindera a la ciudad de Rosario.

El vuelo del jugador del Inter Miami aterrizó precisamente en Rosario, de donde es oriundo el astro y su padre, fue acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Messi tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local en el aeropuerto de su ciudad natal, tras despegar desde Fort Lauderdale, en Florida, donde reside.

Reencuentro con su madre y sus hermanos

En medio de un operativo de seguridad, una camioneta trasladó a Lionel hacia la propiedad familiar ubicada en un barrio exclusivo de la misma urbe.

Messi se reencuentra este sábado con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes debieron afrontar la noticia de que su padre.

Jorge, de 68 años, murió a las 02:00 hora local del sábado en el sanatorio Centro ubicado en la ciudad santafesina.

Jorge Messi había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

Messi recibe el apoyo del mundo del fútbol

Una de las primeras reacciones tras conocerse la noticia fue la del club de fútbol rosarino Newell ‘s Old Boys, el equipo en el que Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol y al cual era llevado por su padre.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, reza el comunicado del equipo negro y rojo.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la? pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Varios clubes como el Barcelona y el Real Madrid de España así como escuadras argentinas como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central también publicaron mensajes de pésame.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado, en el que anuncia que se hará un minuto de silencio en los partidos de los torneos de las diferentes categorías adscritas a la entidad en apoyo a la familia Messi.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 8, 2026

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