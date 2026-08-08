Nueva Jersey abre investigación tras la muerte de otro migrante detenido por ICE en Delaney Hall

El fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, anunció una investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles en Delaney Hall, un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ubicado en Newark, en medio de denuncias sobre las condiciones de las instalaciones y varias muertes vinculadas al lugar.

La División de Derechos Civiles de Nueva Jersey emitió citaciones de investigación dirigidas al centro, operado por la empresa privada GEO Group, informó ABC 7 NY. La pesquisa buscará determinar si alguna acción u omisión de los empleados pudo haber vulnerado los derechos civiles de los detenidos.

“Nueva Jersey tiene el deber, tanto legal como moral, de defender los derechos civiles de las personas dentro de nuestro estado”, afirmó Davenport.

La fiscal general sostuvo que, incluso cuando una persona se encuentra detenida involuntariamente y bajo la administración de una compañía privada, mantiene el derecho a recibir un trato humano y atención médica adecuada.

La investigación ocurre en un momento de creciente escrutinio sobre Delaney Hall. El centro ha recibido atención nacional después de varias muertes relacionadas con personas que estuvieron allí detenidas, mientras organizaciones y manifestantes han denunciado las condiciones en las que permanecen los inmigrantes.

“Delaney Hall debe cerrarse”

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, respaldó la decisión y calificó la investigación como una “medida correcta y necesaria”. También cuestionó la falta de transparencia de ICE y GEO Group y aseguró que ambas entidades han dificultado los esfuerzos estatales para realizar una inspección sanitaria completa.

“ICE y The GEO Group han seguido obstaculizando nuestros esfuerzos para una inspección sanitaria completa, y ahora hay informes de que se han suspendido las visitas”, declaró Sherrill.

La gobernadora reiteró además su oposición a los centros de detención privados y afirmó que, a su juicio, “Delaney Hall debe cerrarse”.

El anuncio se produjo un día después de que el congresista demócrata Rob Menéndez revelara que tuvo conocimiento de una tercera muerte relacionada con Delaney Hall durante una visita de supervisión no anunciada al centro a comienzos de esta semana.

De acuerdo con Menéndez, el fallecimiento habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes, cuando una persona detenida sufrió una convulsión durante su proceso de ingreso al centro.

ICE la liberó posteriormente y fue trasladada a un hospital, donde murió.

El caso también ha abierto un debate sobre la responsabilidad de ICE de informar sobre fallecimientos ocurridos en circunstancias relacionadas con sus centros de detención. La agencia está obligada a notificar al Congreso y al público cuando una persona muere bajo su custodia, pero sostiene que este caso no entra técnicamente en esa categoría porque el detenido fue liberado antes de morir.

Menéndez cuestionó ese criterio y señaló que ICE puede liberar a una persona bajo su custodia y, una vez fuera de sus instalaciones, dejar de considerarla bajo su responsabilidad para efectos de los reportes de fallecimientos.

Mientras avanza la investigación estatal, las protestas en los alrededores de Delaney Hall han aumentado durante los últimos meses. Manifestantes y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que las personas detenidas permanecen en condiciones que califican de “inhumanas”.

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