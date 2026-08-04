Todd Blanche supera primer obstáculo en el Senado para convertirse en fiscal general de EE.UU.

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, dio este martes un paso hacia su confirmación definitiva al obtener el respaldo del Comité Judicial del Senado, que aprobó su nominación por 12 votos a 10, en una decisión dividida por líneas partidistas.

La votación se produjo después de que el exabogado personal del presidente Donald Trump lograra disipar las objeciones de dos senadores republicanos que amenazaban con bloquear su avance, informó la agencia The Associated Press.

Blanche, quien asumió el cargo de manera interina en abril tras sustituir a Pam Bondi, podría enfrentar esta misma semana la votación del pleno del Senado. Si todos los demócratas votan en contra, solo podría perder el respaldo de dos republicanos, siempre que el senador Mitch McConnell, hospitalizado tras una caída, no participe en la sesión.

El principal obstáculo para su nominación surgió por el acuerdo alcanzado en la demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, exigían garantías de que el Departamento de Justicia no impulsaría un fondo de $1,800 millones de dólares destinado a compensar a aliados de Trump que aseguran haber sido procesados por motivos políticos.

El Departamento de Justicia confirmó por escrito que ese fondo no será implementado, de acuerdo con el medio de noticias. Además, Blanche emitió el domingo una orden en la que afirmó “sin lugar a dudas” que dicho mecanismo no existe, lo que permitió que Cornyn y Tillis retiraran sus objeciones y respaldaran la nominación.

Los dos senadores también solicitaron aclaraciones sobre otra parte del acuerdo con el IRS relacionada con la inmunidad frente a auditorías fiscales. El Departamento de Justicia precisó que esa protección solo cubre las reclamaciones vigentes al momento del acuerdo y únicamente beneficia a Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump, sin impedir futuras revisiones fiscales.

No obstante, los demócratas consideran insuficientes esas garantías. El principal demócrata del Comité Judicial, Dick Durbin, advirtió que el fondo podría restablecerse rápidamente mediante una nueva orden del Departamento de Justicia una vez que Blanche sea confirmado.

Asimismo, los legisladores opositores sostienen que la orden emitida por Blanche no impide que la administración indemnice a aliados de Trump, incluidos algunos implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, a través de mecanismos legales ya existentes para reclamar daños contra el gobierno.

Cornyn defendió su respaldo al candidato al asegurar que el Departamento de Justicia necesita una dirección estable y afirmó que Trump requiere al frente de la institución a una persona con sólida experiencia jurídica.

La nominación de Blanche ha estado rodeada de cuestionamientos sobre su capacidad para actuar con independencia de la Casa Blanca. Su cercanía con Trump, a quien representó como abogado defensor en varios procesos penales antes de incorporarse al Departamento de Justicia como subprocurador general, ha alimentado críticas sobre la imparcialidad de su gestión.

Desde que asumió de forma interina la jefatura del Departamento de Justicia, Blanche ha impulsado investigaciones alineadas con las prioridades de la administración Trump.

Entre ellas figura el proceso iniciado contra el exdirector del FBI James Comey por una publicación en redes sociales que el gobierno interpretó como una amenaza contra el presidente, así como una investigación dirigida por el exfiscal Joseph diGenova para determinar si antiguos funcionarios de inteligencia y de las fuerzas del orden conspiraron durante la última década para perjudicar a Trump.

La propia demanda presentada por Trump contra el IRS también ha generado controversia. AP recordó que el mes pasado un juez calificó el caso como un abuso de poder y remitió a uno de los abogados del presidente para evaluar posibles sanciones disciplinarias por la forma en que se tramitó el proceso.

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