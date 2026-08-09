9 países donde los jubilados pueden vivir cómodamente con $1,500 al mes

FinanceBuzz identificó 10 países donde un jubilado con un presupuesto cercano a $1,500 mensuales puede cubrir vivienda, alimentos, atención médica y otros gastos básicos, especialmente si se evitan las zonas turísticas más caras.

1. Costa Rica

El estilo de vida ‘Pura Vida’ puede ser accesible para una persona sola con unos $1,500 mensuales.

FinanceBuzz calcula alrededor de $400 para alimentos y $80 para atención médica.

Los estadounidenses pueden permanecer hasta 180 días sin visa y después solicitar la visa Pensionado si cuentan con ingresos mensuales de al menos $1,000.

2. México

FinanceBuzz señala que es posible vivir bien con aproximadamente $1,200 al mes.

Los ciudadanos estadounidenses pueden permanecer hasta 180 días sin visa.

Un departamento de una habitación cerca del mar puede comenzar en $500 mensuales, mientras que un seguro médico privado cuesta entre $125 y $333 al mes.

3. Panamá

Los estadounidenses y canadienses pueden permanecer hasta seis meses sin visa.

Quienes reciben una pensión mensual de $1,000 podrían calificar para el programa Pensionado, que ofrece descuentos en servicios como atención médica y servicios públicos.

Los condominios suelen rentarse entre $550 y $1,000 mensuales.

4. Tailandia

Un presupuesto de $1,200 puede cubrir gastos básicos, incluyendo entre $300 y $400 mensuales en alimentos.

Comer fuera puede costar alrededor de $10 diarios y una cerveza en la calle cerca de $2.

Algunos estudios se rentan desde $300, mientras que departamentos de dos habitaciones cerca de la playa pueden encontrarse por menos de $1,000.

5. Paraguay

Un departamento de una habitación puede comenzar alrededor de $700.

Los alimentos básicos cuestan entre 30% y 70% menos que en Estados Unidos y un seguro médico de calidad puede costar menos de $50 mensuales.

La residencia temporal no exige un ingreso mínimo específico, aunque el solicitante debe demostrar que puede mantenerse.

6. Vietnam

En algunas zonas de Vietnam, $1,000 mensuales pueden ser suficientes.

Comprar alimentos locales puede costar apenas unos cuantos dólares al día y la atención médica también es económica.

El principal reto es que los residentes extranjeros deben administrar y renovar con frecuencia sus visas de corto plazo.

7. Malasia

En Penang, muchos extranjeros encuentran departamentos entre $350 y $850 al mes.

Una consulta con un médico privado puede comenzar alrededor de $25 y también existen seguros médicos accesibles.

Programas como Malaysia My Second Home ofrecen opciones para quienes desean establecerse durante periodos prolongados.

8. Ecuador

En varias ciudades con comunidades de expatriados, las viviendas modestas cuestan entre $400 y $800 mensuales.

La atención médica pública comienza alrededor de $79 al mes.

Además, la visa Jubilado puede obtenerse demostrando ingresos mensuales de poco más de $1,400.

9. España

Aunque ciudades costeras como Málaga se han encarecido, las localidades del interior ofrecen alternativas más económicas.

Un departamento de una habitación puede encontrarse por alrededor de $975 al mes.

Los alimentos para dos personas cuestan aproximadamente entre $275 y $500 mensuales y la atención médica entre $75 y $300.

La visa no lucrativa es una opción para quienes cuentan con más de $30,000 en ahorros.

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