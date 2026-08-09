Exjefe de gabinete de Israel afirma que exigían al personal lealtad a la familia de Netanyahu

El exjefe de gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Yoav Horowitz, afirmó que durante el periodo en que ocupó el cargo, entre 2016 y 2019, se pidió a los trabajadores de la oficina del primer ministro firmar un compromiso de “lealtad personal” hacia la familia Netanyahu.

La revelación fue hecha por Horowitz en una entrevista con el Canal 12 de Israel y posteriormente recogida por el diario Haaretz. El exfuncionario aseguró que él mismo rechazó la exigencia y sostuvo que la instrucción provenía directamente del entorno familiar del primer ministro.

“Sara Netanyahu y Bibi Netanyahu son uno solo, es imposible separarlos”, afirmó Horowitz al referirse a la relación entre el jefe de Gobierno y su esposa.

También señaló que Sara Netanyahu y Yair Netanyahu, hijo de la pareja, tenían una participación “muy, muy agresiva” en el funcionamiento de la oficina del primer ministro.

Horowitz, quien actualmente es candidato del partido opositor Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, también cuestionó la forma en que Netanyahu concibe el ejercicio del poder.

Según su descripción, el primer ministro se considera “algo entre un rey, un emperador o un presidente”, en lugar de asumir el papel correspondiente a un jefe de gobierno.

El exjefe de gabinete relató además un episodio ocurrido en 2018 que, según su versión, refleja la influencia de la familia Netanyahu sobre decisiones oficiales. Se trató de un acuerdo alcanzado con Naciones Unidas para reasentar a migrantes africanos en terceros países, anunciado inicialmente por Netanyahu y cancelado pocas horas después.

Horowitz recordó que, tras el anuncio, Netanyahu recibió una llamada telefónica desde su residencia. “Se oían gritos al otro lado de la línea”, relató. Después de la conversación, el primer ministro le habría indicado: “Yoav, revoca la decisión. He cambiado de opinión”.

Las declaraciones también incluyeron una dura crítica a la situación institucional de Israel bajo el actual gobierno. Horowitz sostuvo que desde su salida de la oficina del primer ministro, en 2019, el país ha experimentado un deterioro de los mecanismos de control democrático.

“Desde que me fui, no ha habido realmente una democracia en Israel”, afirmó.

Afirmó que la oficina del primer ministro ejerce un control total sobre la Knéset, ha debilitado al poder judicial y ha tomado el control de la policía, dejando al país sin suficientes mecanismos de contrapeso.

Horowitz también recordó que participó en las protestas contra el gobierno durante 2023, en medio de la fuerte oposición a los planes de reforma judicial impulsados por la coalición de Netanyahu.

El Likud, partido de Netanyahu, respondió a las declaraciones con un comunicado en el que cuestionó la posición política de Horowitz.

La formación afirmó que el exfuncionario “encontró su nuevo hogar político en la izquierda”, aunque no respondió de manera directa a las acusaciones sobre la supuesta exigencia de lealtad a la familia Netanyahu ni al relato sobre la influencia de sus integrantes en decisiones gubernamentales.

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