Nueva York activa un plan de apoyo para trabajadores haitianos tras el fin del TPS

La ciudad de Nueva York está ofreciendo asistencia a sus trabajadores públicos haitianos cesados de empleo tras la decisión de la Corte Suprema, que autorizó a la Administración del presidente Donald Trump a poner fin a su Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que les permitía vivir y trabajar legalmente en este país.

El alcalde Zohran Mamdani indicó que la ciudad tuvo que revisar los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS y “separarse de sus empleados que no cuentan con alternativas para obtener un trabajo legal”.

“La comunidad haitiana es una parte indispensable de la ciudad. Muchos de los beneficiarios del TPS han vivido aquí durante décadas”, destacó en un comunicado.

Recordó que estos neoyorquinos huyeron de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política, y llegaron a Nueva York, donde construyeron sus vidas, formaron familias, crearon pequeños negocios y contribuyeron a diversos sectores: “Impulsan nuestra economía”, dijo.

Mamdani aseguró que la ciudad hará todo lo posible por ayudar a los que trabajaron para la ciudad, incluidas consultas legales gratis para evaluar su elegibilidad para otras formas de autorización de trabajo, así como asistencia para acceso a seguros médicos y otros recursos para estos y sus familias.

Informó además que los empleados haitianos están siendo contactados para conocer sus opciones, incluyendo la separación no disciplinaria o la renuncia, las vías para la reincorporación a su trabajo si se restablece el TPS u obtiene otro estatus legal, y apoyo durante todo el proceso.

El TPS se creó en 1990 para dar un estatus migratorio temporal y legal, así como protección contra la deportación, a los nacionales de ciertos países extranjeros que ya están en Estados Unidos y cuya vuelta representa un riesgo.

La Casa Blanca optó por poner fin al TPS para haitianos y otros países porque considera que las condiciones en Haití han mejorado y no se justifica tener esta protección.

Con información de EFE

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