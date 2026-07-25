Gobernación de Nueva York lanza portal para ayudar a la comunidad venezolana y pedir TPS tras los terremotos

Más de un mes después de que dos terremotos devastadores de magnitudes 7.2 y 7.5 azotaran el norte de Venezuela dejando más de 5,200 muertos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y pérdidas materiales mil millonarias, la gobernación de Nueva York lanzó un portal con recursos para apoyar las labores de recuperación y ayuda, así como consejos para ayudar a la comunidad neoyorquina a evitar estafas relacionadas con donaciones.

Se trata de la página en inglés Support the Humanitarian Response in Venezuela (Apoye la respuesta humanitaria en Venezuela), cuya presentación dice: “Al cumplirse un mes de los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a nuestros vecinos de todo el mundo en momentos de crisis. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por ayudar a las comunidades afectadas, compartimos las vías de colaboración facilitadas por la Hispanic Federation para quienes deseen contribuir a las labores de socorro y recuperación”.

“Un mes después de los devastadores terremotos, miles de familias venezolanas, incluidas muchas aquí en Nueva York, siguen enfrentándose a pérdidas inimaginables y a la incertidumbre”, declaró ayer la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado, animando a los neoyorquinos a apoyar a la comunidad venezolana.

En la página los usuarios disponen de varias opciones para donar a organizaciones que ofrecen comedores comunitarios, asistencia médica a largo plazo y ayuda inmediata en tiempo real, comentó NBC News. Entre las organizaciones con las que la gobernación se ha asociado figuran Hispanic Federation, Aid for LIFE, Casa de Venezuela Orlando y World Central Kitchen.

También el portal ofrece recomendaciones para evitar estafas en las donaciones, ya que las tragedias suelen ser aprovechados por estafadores para crear organizaciones benéficas falsas o clonar los sitios oficiales de organizaciones legítimas. Las medidas de precaución incluyen mantener la privacidad de la información, averiguar cómo se utilizará el dinero y verificar las solicitudes de donación, entre otras acciones. Un alerta similar fue hecho a principios de este mes por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

Mientras Venezuela se recupera del desastre natural, Hochul también reiteró su apoyo al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que reúnan los requisitos, subrayando que no se debe obligar a las personas a regresar a países que atraviesan crisis. Ese beneficio fue cancelado por el gobierno de Donald Trump en septiembre del año pasado, afectando a unos 260,000 venezolanos en EE.UU.