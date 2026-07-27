ICE prepara operativo para deportar migrantes haitianos cuando pierdan el TPS, según fuentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara una estrategia para incrementar la detención y deportación de ciudadanos haitianos en Estados Unidos una vez que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), según diversos medios estadounidenses.

La planificación de la agencia contemplaría redadas focalizadas en el estado de Ohio, donde se ubican asentamientos significativos de esta comunidad, como los establecidos en Springfield, afirmaronh medios como CBS y Fox News, quienes señalaron que las personas bajo custodia serán trasladadas de manera inmediata en vuelos de repatriación hacia Haití.

La posible ejecución del plan podría afectar a más de 300,000 ciudadanos haitianos que perderán el amparo legal que les permitía residir y desempeñarse laboralmente en territorio estadounidense.

Aval judicial e implicaciones de la medida

La acción de ICE ocurre luego de un fallo de la Corte Suprema emitida en junio, el cual autorizó a la administración del presidente Donald Trump a revocar la protección humanitaria para los nacionales de Haití y Siria. Se espera que la resolución comience tener efecto formal mediante los tribunales inferiores esta semana, informó EFE.

La cancelación del estatus conlleva la pérdida automática del permiso de trabajo y habilita a los agentes para efectuar arrestos. Sin embargo, los migrantes que carezcan de una orden previa de expulsión, mantendrán el derecho de presentar su caso ante un juez de inmigración antes de ejecutarse su salida del país.

Política migratoria y el programa TPS

El incremento de las incursiones y las detenciones forma parte de la directriz migratoria impulsada por el Gobierno estadounidense. Springfield figuró previamente en el debate nacional luego de la difusión de alegatos infundados sobre la población migrante durante la contienda electoral de 2024.

El TPS es una herramienta humanitaria orientada a brindar refugio a personas de naciones afectadas por conflictos armados o desastres naturales. Al inicio de la actual gestión, cerca de 1.3 millones de personas de 17 países contaban con este beneficio. Sin embargo, el gobierno ha avanzado en el proceso de cancelación del programa para 13 de esas naciones, medida que impactará a casi un millón de beneficiarios.

Sigue leyendo:

– Protesta histórica en EE.UU. alza la voz por la dignidad y memoria de los inmigrantes

– México pide procesar penalmente a agentes por la muerte de 17 de sus ciudadanos en operativos de ICE

– Padres de estudiante neoyorquina asesinada por un migrante en Chicago piden endurecer la cooperación con ICE