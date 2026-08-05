Brad Pitt pide a un juez que obligue a Angelina Jolie a entregar sus registros financieros

La disputa entre las estrellas de cine Angelina Jolie y Brad Pitt por Château Miraval, la bodega francesa que ambos adquirieron en 2008, cuando aún eran pareja. El actor pidió al Tribunal Superior de Los Ángeles que ordene a su exesposa entregar varios años de registros financieros.

Tras su separación, Angelina Jolie y Brad Pitt han disputado una batalla legal por la propiedad francesa. El protagonista de “Once Upon a Time… in Hollywood” presentó los documentos legales ante el tribunal el 31 de julio, según informa USA TODAY, y acusa a Angelina Jolie de “ocultar información sobre sus ingresos tras su separación en 2016”.

En la solicitud, los abogados de Pitt exigen los contratos y comprobantes de ingresos correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2021. El motivo detrás de esta solicitud se debe a que la actriz alegó que había experimentado una reducción de su actividad profesional por falta de independencia económica frente al actor. Los abogados del actor sostienen que esta afirmación constituye una justificación para indagar en sus finanzas y confirmar sus alegatos.

Sin embargo, la defensa de Angelina Jolie califica esta petición como una “invasión de su privacidad”. Asimismo, afirma que la actriz buscaba “independencia de su marido” y que no atravesaba dificultades económicas. Los abogados sostienen que ya aportaron suficiente información durante el proceso de divorcio. Está previsto que el juicio se lleve a cabo en agosto de 2027.

Château Miraval es un viñedo de 500 hectáreas situado en la Provenza francesa que Angelina Jolie y Brad Pitt compraron en 2008. En esa bodega desarrollaron su marca de vino rosado junto con la familia Perrin. Además, la finca fue el lugar en el que la pareja decidió celebrar su boda en una pequeña capilla ubicada en la propiedad en 2014.

En 2021, luego de su separación, Angelina Jolie vendió el 50% de lo que le correspondía por la propiedad del viñedo. Brad Pitt inició la batalla legal demandando a su exesposa, acusándola de violar un acuerdo verbal de derecho de adquisición preferente, y acusó a Jolie de intentar perjudicarlo.

Angelina Jolie presentó una contrademanda en la que afirmaba que el actor intentó obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad con condiciones extremas y que solo lo beneficiaban a él en la venta de la propiedad con el objetivo de silenciar las acusaciones de abuso intrafamiliar que salieron a la luz en este caso contra Pitt.

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