Vivienne Jolie-Pitt pide legalmente eliminar “Pitt” de su nombre

Oficialmente, todos los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie han solicitado que legalmente se elimine el “Pitt” de su nombre. La última en hacer la solicitud ha sido Vivienne, quien es la hija menor de los actores.

Aunque “People” fue el primer medio en difundir la información, “TMZ” también tuvo acceso a los documentos legales en los que se explica que la joven de 18 años quiere que legalmente se cambie su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. En la misma solicitud, se señala que su razón es de carácter “personal”.

Esta solicitud se presenta casi 10 días después de que Viviaenne cumpliera 18 años; con esta decisión, casi todos los hijos del actor han decidido quitarse su apellido. Por ahora, cuatro de los seis hijos lo han hecho. Los que faltan son Knox, hermano mellizo de Viviaenne, y Pax, quien ahora tiene 22 años.

Con el cumpleaños 18 de los mellizos, los planes de Angelina Jolie de mudarse de Estados Unidos también podrían hacerse realidad. Hace unos meses, la actriz confesó que quiere vivir entre Camboya y Francia.

Sus planes de mudanza tienen desde hace varios años; por ejemplo, en el 2019 declaró: “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré en cuanto mis hijos cumplan 18 años. Ahora mismo, tengo que establecerme donde su padre elija vivir”.

Hay que recordar que la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido una de las más polémicas de los últimos años. Su divorcio finalizó en el 2024, tras años de litigios, pero aún mantienen una disputa legal por Château Miraval, el viñedo francés que compraron durante su matrimonio.

Por otro lado, Vivienne Jolie-Pitt ya ha comenzado a trabajar en la industria, especialmente en Broadway. Junto con su madre, y bajo el nombre de Vivienne Jolie, fue productora de la obra de teatro “The Outsiders”, la cual se estrenó en el 2024 y sigue aún en cartelera.

Esta obra de teatro está basada en la novela homónima de S.E. Hinton y en la película de 1983 dirigida por Francis Ford Coppola.

Sigue leyendo:

• Angelina Jolie asegura que no ha salido con nadie desde su divorcio

• Angelina Jolie revela qué la impulsó a volver a la actuación tras su separación de Brad Pitt

• Brad Pitt no planea volver a casarse tras su polémico divorcio con Angelina Jolie