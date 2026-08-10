Brote de salmonela vinculado a jalapeños en 27 estados de EE.UU.: retiros masivos en Walmart, Kroger y H-E-B

El brote de salmonella que afecta a 27 estados está vinculado a jalapeños cultivados en Sinaloa, México, y distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors. Esta situación ha obligado al retiro de 18 productos cárnicos y avícolas en importantes cadenas del país.

Los reportes del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que por este brote hay 345 personas enfermas y 36 hospitalizadas. Muchos de los casos reportados se han relacionado con restaurantes de comida mexicana, más que con los alimentos preparados incluidos en la alerta.

Cabe destacar que las comidas preparadas tienen fechas de caducidad que van del 3 al 16 de agosto de 2026. Las autoridades indican que los jalapeños con riesgo de salmonella afectaron varias marcas y minoristas como: Taylor Farms, Deli Kitchen, las marcas Higher Harvest y Meal Simple de H-E-B, Marketside, Wawa, Albertsons, Randalls, Tom Thumb y Hannaford.

¿Dónde se vendían los productos?

Los productos sujetos a retiro se utilizan en la preparación de wraps, tazones y ensaladas listos para consumir en cadenas como Walmart, Kroger, H-E-B, Albertsons, Randalls, Tom Thumb, Wawa, Hannaford, RaceTrac y Dillons, según la lista de productos retirados publicada por el FSIS.

Se trata de alimentos cárnicos que se elaboraron con los jalapeños retirados del mercado; en su totalidad pertenecen a la categoría de “Totalmente cocinados – No aptos para almacenamiento a temperatura ambiente”.

¿Dónde distribuyeron los productos?

El reporte indica los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia Occidental.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

El FSIS publicó en su sitio web una lista detallada con la descripción de los productos y las fechas de caducidad. A continuación, la información clave para identificarlos:

Deli Kitchen

Chipotle Cheddar Chicken Wrap: 9.25 oz, EST P47081, caducidad 8/07/2026 – 8/13/2026. Tiendas: Kroger/Dillons. Estados: KS, MO, NE, TX, LA, OH, MI, IN, IL, KY, WV.

Cajun Chicken Mashed Potatoes & Corn: 11.5 oz, EST P34733, caducidad 8/07/2026 – 8/14/2026. Tiendas: Kroger. Estados: TX, KS, NE, LA.

H-E-B

Shake Rattle Bowl Southwest Chicken: 9.75 oz, EST P34733, caducidad 8/07/2026 – 8/15/2026. Tiendas: H-E-B. Estados: TX.

Higher Harvest for H-E-B

Chicken & Beef Chimichurri: 12 oz, EST M46445, P46445, caducidad 8/6/2026, 8/9/2026, 8/13/2026. Tiendas: H-E-B. Estados: TX.

Creamy Cilantro Chicken: 13 oz, EST P46445, caducidad 8/4/2026, 8/5/2026, 8/8/2026, 8/11/2026, 8/12/2026. Tiendas: H-E-B. Estados: TX.

Marketside

Marketside Southwest Style Salad with Chicken: 12.5 oz, EST P44818, P34733, caducidad 8/08/2026 – 8/16/2026. Tiendas: Walmart. Estados: FL, LA, OK, TX, NE, MO.

Meal Simple

Pork Carnitas Bowl: 11 oz, EST M46445, caducidad 8/3/2026, 8/7/2026, 8/10/2026, 8/14/2026. Tiendas: H-E-B. Estados: TX.

Chicken & Rice with Cilantro Jalapeno Sauce: 12 oz, EST P46445, caducidad 8/3/2026, 8/7/2026, 8/10/2026, 8/14/2026. Tiendas: H-E-B. Estados: TX.

RaceTrac

Southwest Style Salad Chicken: 9.25 oz, EST P34733, caducidad 8/07/2026 – 8/13/2026. Tiendas: RaceTrac. Estados: TX, AL.

Ready Meals

Beef Barbacoa Bowl Premade: 12.5 oz, EST M34733, caducidad 8/07/2026 – 8/12/2026.

Chile Lime Rice Chicken Bowl Premade: 14.75 oz, EST P34733, caducidad 8/07/2026 – 8/12/2026.

Pork Chile Verde Bowl Premade: 14.1 oz, EST M34733, caducidad 8/07/2026 – 8/12/2026.

Chipotle Chicken Wrap: 9.5 oz, EST P34733, caducidad 8/08/2026 – 8/11/2026.

Tiendas afectadas: Albertsons, Randalls, Tom Thumb. Estados: AR, LA, OK, TX.

Taylor Farms

Classic Beef Burrito: 12.8 oz, EST M46638, caducidad 8/07/2026 – 8/12/2026. Tiendas: Hannaford. Estados: ME, NH, MA, NY, VT.

Chipotle Chicken Tortilla Wrap: 10.3 oz, EST P46638, caducidad 8/07/2026 – 8/10/2026. Tiendas: Hannaford. Estados: NY, CT, NJ, ME, NH, VT, MA, RI.

Chicken Verde Burrito: 12 oz, EST P46638, caducidad 8/07/2026 – 8/10/2026. Tiendas: Hannaford. Estados: ME, NH, MA, NY, VT.

Chicken Enchilada: 4/34.5 oz, EST P34733, caducidad 8/07/2026 – 8/16/2026. Tiendas: Kroger. Estados: KS, LA, NE, TX.

Wawa

Spicy Chipotle Chicken Wrap: 6.9 oz, EST P47081, caducidad 8/06/2026 – 8/08/2026. Tiendas: Wawa. Estados: TN, OH, IN, KY.

Además, Chipotle y QDOBA retiraron los jalapeños contaminados y han cambiado de proveedores desde el 20 y 28 de julio, respectivamente. Coast Citrus Distributors ha acordado retirar el producto de la distribución y dejar de importar jalapeños del proveedor vinculado al brote.

Sigue leyendo:

.Brotes de bacterias en alimentos: 4 errores comunes en la cocina que debes evitar

.¿Puedo morir por salmonella? Claves sobre la infección y cómo prevenirla

.De McDonald’s a Taco Bell: ¿Por qué las ensaladas y vegetales causan las alertas sanitarias más graves?

