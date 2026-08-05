Brote de salmonella: lo que debes saber sobre el retiro de jalapeños de Chipotle

Tras un brote de salmonella que ha afectado a más de 100 personas vinculado al consumo de alimentos en cadenas de restaurantes, Chipotle Mexican Grill anunció el retiro de jalapeños en algunos de sus locales.

Chipotle determinó que estos pimientos podrían estar relacionados con un brote de salmonela que investigan las autoridades de salud pública. “La salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad”, destacó la marca en un comunicado.

Se trata de un anuncio en un momento en el que varias cadenas de comida rápida aún lidian con las consecuencias de un brote de ciclosporiasis, más extenso, vinculado a la lechuga rallada, que ha enfermado a miles de estadounidenses.

El retiro de los jalapeños se realizó por precaución y los pimientos fueron “sustituidos por productos de diferentes productores” en todos los locales donde se había distribuido un lote común anteriormente, reseña AP.

La empresa no detalló el origen de los pimientos iniciales, pero confirmó que los jalapeños afectados fueron distribuidos a diversos minoristas en varios estados.

Brote de salmonella vinculado a comida Tex-Mex

Según las investigaciones del Departamento de Salud de Minnesota, el brote de salmonela está vinculado al consumo de jalapeños en varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano.

Hasta el martes se han reportado 110 casos en el estado, en su mayoría clientes de Chipotle que habían comido en la cadena entre mediados de junio y mediados de julio.

La supervisora epidemióloga sénior de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos del Departamento de Salud de Minnesota, Carlota Medus, informó en un comunicado: “Según todas las pruebas recabadas hasta el momento, los alimentos que provocaron las enfermedades también se servían en otros restaurantes”.

Medus explicó que era demasiado pronto para saber si el brote seguía activo y que era posible que se estuviera sirviendo comida contaminada en otros lugares.

La empresa está colaborando con la investigación, así como otros establecimientos, aunque no se revelaron más detalles. Por su parte, la FDA está llevando a cabo la investigación de rastreo, que incluye, entre otros ingredientes, a los jalapeños.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonella?

La salmonella es un microorganismo que, una vez que entra en el organismo, genera una intoxicación alimentaria con síntomas como:

Diarrea

Fiebre

Vómitos intensos

Deshidratación

Calambres estomacales

En personas sanas, estos síntomas pueden confundirse con malestares digestivos comunes. Los tiempos de recuperación se estiman en una semana.

Sin embargo, las infecciones pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, quienes podrían requerir hospitalización.

No es la primera vez que Chipotle se enfrenta a brotes importantes, en años anteriores entre 2015 y 2018, una serie de casos de E. coli, norovirus e intoxicación alimentaria provocaron una drástica caída en las ventas, indica AP.

Sin embargo, Chipotle no ha sido vinculada ni mencionada en las investigaciones gubernamentales sobre los casos recientes de ciclosporiasis. Lo cierto es que la compañía se encuentra entre las que se preparan para una disminución en las ventas debido a dicho brote.

Sigue leyendo:

.Casi 100 enfermos por salmonella en EE.UU.: investigan brote masivo ligado al consumo de huevos

.Más de 1,5 millones de docenas de huevos retiradas en EE. UU. por salmonela en Kroger y minoristas

.¿Tu cocina es segura? 4 pasos para ganarle la batalla a la salmonella