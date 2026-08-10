Habilidades más demandadas en EE.UU. en 2026: dominar IA puede abrir mejores empleos

La inteligencia artificial dejó de ser una habilidad exclusiva de programadores, ya que engloba capacidades requeridas en cada vez más áreas profesionales. Un informe de LinkedIn sobre el mercado laboral reveló que las vacantes en Estados Unidos que solicitan alfabetización en inteligencia artificial crecieron 70% interanual.

Este cambio confirma una transformación más amplia del mercado laboral. Mientras la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyecta que el empleo total crecerá apenas 3.1% entre 2024 y 2034, las ocupaciones relacionadas con computación y matemáticas aumentarían 10.1% y las de apoyo a la salud 12.4%, lo que refuerza la importancia de desarrollar habilidades digitales para acceder a mejores oportunidades laborales.

IA y datos pueden ampliar oportunidades laborales

La inteligencia artificial, los macrodatos y la alfabetización tecnológica encabezan las habilidades que más rápido crecerán en importancia para los empleadores, de acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial.

Eso no significa que todos deban crear modelos de IA. En muchos puestos, la ventaja consiste en redactar instrucciones claras, revisar resultados, proteger información de clientes, interpretar datos y no entregar a una máquina una decisión que requiere criterio humano.

El BLS prevé que la demanda de sistemas basados en IA, procesamiento de datos, desarrollo de programas y consultoría impulse el empleo en servicios profesionales, científicos y técnicos en 7.5% hasta 2034.

“La demanda para crear modelos de IA, realizar análisis de datos e integrar aplicaciones en prácticas empresariales” ayudará a impulsar el empleo de científicos de datos, señaló el BLS en sus proyecciones.

Ciberseguridad protege empleos y datos

Los ataques cibernéticos y las filtraciones de información han convertido la seguridad digital en una necesidad para negocios grandes y pequeños. El BLS indicó que la frecuencia y gravedad de estos incidentes aumentarán la demanda de analistas de seguridad informática.

Para una persona sin perfil técnico, esta habilidad puede comenzar por reconocer mensajes fraudulentos, usar contraseñas robustas, activar la autenticación de dos factores y manejar datos privados con cuidado. Quienes busquen especializarse necesitarán aprender redes, gestión de riesgos, privacidad y respuesta a incidentes.

El Foro Económico Mundial coloca las redes y la ciberseguridad entre las tres habilidades de más rápido crecimiento, junto con IA, datos y alfabetización tecnológica.

Las capacidades humanas se mantienen como un factor decisivo

La tecnología no ha sustituido la necesidad de pensar, colaborar y atender a personas. El pensamiento analítico continúa como la habilidad central más buscada: 7 de cada 10 empleadores lo consideran esencial, según el Foro Económico Mundial.

También aumentan en importancia la resiliencia, adaptabilidad, creatividad, liderazgo, influencia social, curiosidad y aprendizaje continuo. Estas capacidades son especialmente valiosas en empleos donde hay que negociar, resolver problemas de clientes o coordinar equipos.

Till Leopold, director de Trabajo, Salarios y Creación de Empleo del Foro Económico Mundial, sostuvo que la IA generativa y la innovación tecnológica crean “oportunidades sin precedentes y riesgos profundos” para el mercado laboral.

Dominar una aplicación no basta si la persona no puede detectar un error o explicar una decisión.

Salud y energía también buscan trabajadores

La formación tecnológica no es la única ruta hacia ocupaciones con perspectivas de crecimiento. El BLS proyecta que salud y asistencia social será el sector de mayor expansión, con 8.4% entre 2024 y 2034, impulsado por el envejecimiento de la población y enfermedades crónicas.

Las ocupaciones de apoyo médico crecerían 12.4%. Enfermeros practicantes, asistentes médicos y auxiliares de fisioterapia figuran entre los puestos con mayor avance previsto.

La transición energética es otra área que genera oportunidades: técnicos de turbinas eólicas e instaladores de paneles solares encabezan el crecimiento proyectado, aunque el BLS advierte que ambos grupos sumarán menos de 20,000 puestos durante la década.

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El Foro Económico Mundial indicó que 77% de los empleadores planea capacitar a su personal en IA, aunque 41% espera reducir fuerza laboral en tareas automatizables.

Preguntas frecuentes sobre las habilidades más demandadas en EE.UU.

¿Cuál es la habilidad más demandada en Estados Unidos en 2026?

La alfabetización en inteligencia artificial está entre las habilidades de crecimiento más acelerado. LinkedIn reportó un alza interanual de 70% en empleos estadounidenses que la solicitan.

¿Necesito saber programar para trabajar con IA?

No siempre. Muchos puestos requieren usar herramientas de IA, revisar resultados, proteger datos y mejorar procesos. La programación es necesaria para funciones técnicas especializadas.

¿Qué habilidades humanas valoran los empleadores?

El pensamiento analítico, adaptabilidad, creatividad, liderazgo y comunicación siguen siendo esenciales. El mercado favorece la combinación de habilidades técnicas y criterio humano.

¿Qué sectores crecerán más?

Salud, asistencia social, servicios técnicos y científicos, información, energía renovable y ocupaciones de computación muestran perspectivas de crecimiento, según el BLS.

¿La IA eliminará empleos administrativos?

Puede reducir algunas tareas en oficinas, ventas y producción. Sin embargo, su efecto dependerá de cada ocupación y de la capacidad de los trabajadores para asumir tareas de mayor valor.

Conclusión

La demanda laboral de 2026 no favorece únicamente a quienes poseen un título universitario o conocimientos avanzados de programación. El mercado laboral reconoce cada vez más el valor de combinar una habilidad práctica (en salud, ventas, logística, atención al cliente o administración) con IA, datos y herramientas digitales usadas responsablemente.

Para los trabajadores en Estados Unidos, esperar a que una tarea sea automatizada puede costar oportunidades. Capacitarse y demostrar resultados puede transformar el cambio tecnológico en una vía de movilidad económica.

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