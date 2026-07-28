¿Cómo la IA está redefiniendo la búsqueda de empleo en EE.UU.?

La búsqueda de empleo en Estados Unidos se está convirtiendo en una carrera de resistencia. Más allá de las dificultades propias de un mercado laboral competitivo, millones de personas enfrentan ahora un nuevo desafío: adaptarse al impacto de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que transforma la forma en que las empresas contratan y los candidatos buscan oportunidades.

Un estudio realizado por Pelgo y Talker Research entre 5,000 adultos estadounidenses revela un panorama preocupante. 8 de cada 10 personas desempleadas admiten que tienen dificultades para mantenerse motivadas mientras buscan trabajo, reflejo de un proceso que, cada vez, resulta más largo, complejo y emocionalmente desgastante.

Los resultados muestran que apenas el 23% de los participantes asegura sentirse constantemente motivado durante su búsqueda laboral. En contraste, el 35% afirma que su motivación cambia día con día, mientras que un 31% reconoce que incluso ha dejado de buscar empleo de manera activa.

El desempleo también afecta la salud emocional

La investigación pone de manifiesto que el impacto del desempleo va mucho más allá de la falta de ingresos. Para el 26% de los encuestados, el mercado laboral actual genera una sensación de desesperanza, mientras que el 24% asegura sentirse abrumado por el rechazo constante tras enviar solicitudes sin obtener respuesta.

En promedio, una persona desempleada permanece 6 meses buscando una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, 3 de cada 10 participantes llevan más tiempo intentando reincorporarse al mercado de trabajo.

Las generaciones “X” y los “baby boomers” son quienes enfrentan los periodos de desempleo más prolongados, lo que evidencia que encontrar empleo puede resultar especialmente complicado para los trabajadores con mayor experiencia.

Pese a ello, los candidatos continúan dedicando tiempo al proceso. El estudio indica que una persona invierte alrededor de 65 minutos diarios en revisar vacantes, actualizar perfiles y enviar solicitudes, acumulando un promedio de 20 postulaciones durante toda su búsqueda.

Imagen creada con ayuda de IA.

La IA cambia las reglas para encontrar empleo

La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento cotidiano dentro del mercado laboral. De hecho, el 57% de los participantes considera que el uso de esta tecnología ya forma parte de la “nueva normalidad” para quienes buscan trabajo.

Aunque existe preocupación por su impacto, muchos candidatos también están aprendiendo a utilizarla como una ventaja competitiva.

Según el estudio, el 37% emplea herramientas de IA para localizar oportunidades laborales más relevantes, mientras que el 35% las utiliza para prepararse para entrevistas de trabajo. Otro 40% recurre a estas plataformas para mantenerse actualizado sobre las habilidades y competencias que actualmente demandan las empresas.

No obstante, la incertidumbre persiste. El 36% teme que la inteligencia artificial termine eliminando puestos de trabajo en el futuro cercano.

Esta preocupación es especialmente evidente entre los trabajadores más jóvenes. El 21% de los integrantes de la generación Z considera que su despido más reciente estuvo directamente relacionado con la adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte de las empresas.

La confianza en las habilidades humanas sigue presente

A pesar de los cambios tecnológicos, los solicitantes de empleo mantienen cierto optimismo respecto a su futuro profesional.

El 44% continúa confiando plenamente en sus capacidades para conseguir un nuevo trabajo y el 36% recurre a sus contactos profesionales para encontrar oportunidades o recibir recomendaciones.

Además, el 45% de los encuestados cree que sus habilidades personales siguen siendo imposibles de reemplazar completamente por la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, casi la mitad de los participantes (48%) considera que aprender a utilizar la IA representa una estrategia mucho más inteligente que intentar resistirse a su llegada.

Los desempleados también necesitan apoyo

El informe también identifica áreas donde los solicitantes de empleo requieren mayor ayuda.

El 18% asegura necesitar apoyo relacionado con la salud mental para afrontar el estrés que implica permanecer desempleado durante meses.

Otros participantes consideran prioritario recibir capacitación para desarrollar nuevas habilidades profesionales (14%), mientras que el 11% señala que necesita orientación para elaborar un currículum más competitivo.

Entre los integrantes de la generación Z surge otra necesidad importante: el 18% afirma que agradecería contar con un mentor que le ofreciera retroalimentación y orientación durante el proceso de búsqueda.

Para Chieh Huang, cofundador y director ejecutivo de Pelgo, estos resultados reflejan una transformación profunda del mercado laboral, pero también una oportunidad para quienes estén dispuestos a adaptarse.

“A medida que el mercado laboral continúa evolucionando con el crecimiento de la IA, resulta alentador observar que muchos solicitantes de empleo se están adaptando y aprovechando esta tecnología como un recurso de gran valor”, señaló Huang. “Las herramientas que ayudan a identificar las necesidades actuales del sector, a mejorar o reorientar las competencias cuando sea necesario y a agilizar el proceso de búsqueda son fundamentales para asegurar su próximo puesto”.

El estudio concluye que, aunque la inteligencia artificial está modificando la manera de encontrar empleo y genera incertidumbre entre millones de estadounidenses, también se perfila como una aliada para quienes buscan actualizar sus competencias, optimizar sus postulaciones y aumentar sus posibilidades de regresar al mercado laboral en un entorno cada vez más competitivo.

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