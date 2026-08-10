Hezly Rivera rompe hegemonía de Simone Biles con doble título nacional

La hegemonía de Simone Biles ha llegado a su fin gracias a Hezly Rivera. La gimnasta de ascendencia dominicana consiguió su segundo campeonato nacional consecutivo en la modalidad individual en el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos el pasado domingo por la tarde en Phoenix.

Rivera es la primera mujer estadounidense, aparte de Simone Biles, en ganar títulos consecutivos en la competición individual desde Jordyn Wieber en la temporada 2010-2011.

La gimnasta con raíces latinas lo hizo con épica y viniendo de atrás, luego de estar en cuarto lugar después del primer día de competición debido a una caída en las barras asimétricas, a seis décimas de punto de las colíderes Skye Blakely y Claire Pease.

Rivera logró pasar a Pease en la tercera rotación del domingo gracias a una rutina de suelo casi perfecta. Se mantuvo firme durante toda la jornada y cerró con 56.950 puntos, casi dos más que los 55.0 del viernes. En total, sumó 111.950 y se quedó con la victoria.

En route to BACK-TO-BACK titles, Hezly Rivera had the focus of a champion! ? pic.twitter.com/jITF1K9dlE — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 10, 2026

Pease, de 17 años, entrena con Rivera en Plano, Texas. Su actuación la dejó en segundo lugar con 110.800 puntos. Detrás llegó Charleigh Bullock, tercera con 110.550.

Por su parte, Reese Esponda (108.900) y la doble campeona olímpica Jade Carey (108.750) completaron el top cinco.

Blakely, representante de la Universidad de Florida, sufrió dos fallos en su rutina de suelo en la primera rotación. Eso la relegó al quinto puesto parcial y terminó séptima con 107.300.

En las pruebas individuales, Rivera se coronó en barra de equilibrio, Pease ganó en barras asimétricas, Carey se llevó el oro en salto de potro y Esponda dominó el ejercicio de suelo.

“No estaba mirando el marcador, solo estaba concentrada en mí misma, en mi gimnasia y en lo que tenía que hacer”, dijo Rivera en la transmisión de NBC Sports.

“En realidad, fue muy relajante. Me quité toda la presión de encima porque no es divertido cuando estás estresada o nerviosa”, añadió.

Rivera y las proezas deportivas han ido de la mano en su carrera. En 2025, ganó su primer título individual general de Estados Unidos con tan solo 17 años.

Pero es que una temporada antes, con 16, fue la atleta olímpica estadounidense más joven en los Juegos Olímpicos de París 2024, ganando una medalla de oro en la competición por equipos. Ahora, Rivera se unirá a la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) para la próxima temporada universitaria.



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