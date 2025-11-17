Simone Biles anuncia que su hogar en Texas está terminado y comparte detalles

Hace unas semanas se informó que la mansión de Simone Biles en Texas finalmente estaba lista, pero ahora la gimnasta estadounidense ha compartido nuevas imágenes del lugar a través de sus historias de Instagram.

Por los momentos, no ha quedado registro de todos los detalles de la nueva propiedad, pues estuvieron disponible en la red social solo por 24 horas. Sin embargo, la gimnasta sí subió algunas fotos en blanco y negro en las que se ve parte de la cocina y alguna otra parte de la casa, en las mismas fotos se le ve a ella y a su esposo, el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, disfrutando de lo que construyeron.

Mientras Biles le mostraba detalles de la propiedad a sus seguidores, también habló sobre el tiempo que le tomó construir el sitio. Hay que destacar que el proyecto comenzó en 2020, mismo año en que comenzó su noviazgo con Owens.

La construcción no pudo comenzar hasta un par de años después, pues la medallista olímpica tuvo que solucionar primero problema con los permisos necesarios para ejecutar el proyecto que quería. Aunque no lo especificó, en el camino seguro tuvo que dejar ir algunas ideas.

“Construir una casa requiere mucha paciencia”, dijo Biles, quien también bromeó diciendo que cuando finalmente se comenzó a construir se esperaba que tardara apenas nueve meses. Pero no fue así.

La construcción comenzó en febrero de 2022 y terminó este año, por lo que escribió: “Mintieron cuando dijeron que tardarían nueve meses en construirla”.

Mientras la casa estaba en construcción, los dos deportistas se casaron en 2023, pero nunca dejaron de confiar en que algún día podrían estrenar la casa que estaban construyendo a medida.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la nueva propiedad es la habitación construida especialmente para la mascota de la pareja.

