Simone Biles celebró Navidad en su recién terminada casa de Texas

El mes pasado, la gimnasta olímpica Simone Biles anunció que había terminado la construcción de su mansión en Texas y ahora ha mostrado que celebró su primera Navidad en la propiedad junto con su esposo Jonathan Owens.

La medallista olímpica compartió unas fotos en las que se le ve a ambos posando en la sala de estar de la propiedad. Ambos lucen pijamas combinadas y se puede ver que el sitio fue decorado discretamente para las fiestas.

En la misma publicación le deseó a sus seguidores una feliz Navidad.

Aunque no mostró demasiado, parece ser que la pareja decidió decorar la residencia con un estilo navideño tradicional y no demasiado maximalista, como lo hacen otras personalidades estadounidenses.

Esta seguramente fue una Navidad especial para ellos, pues construir su hogar en Texas les tomó cinco años. El proyecto de construcción comenzó en 2020, y se retrasó muchos años porque la gimnasta y el jugador de fútbol americano tuvieron que conseguir los permisos de la comunidad para comenzar a desarrollar todo lo que tenía en sus planes.

Por ahora, Biles solo ha mostrado pocos espacios del sitio, pero no ha hecho un recorrido oficial para que sus seguidores y otros curiosos vean el resultado final.

Hay que recordar que aunque Biles no ha anunciado su retiro oficial de la gimnasia, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha decidido centrase en su familia y en su cuidado personal. En estos juegos logró ganar tres medallas de oro y una de plata.

Por ahora, no ha informado si participará o no en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

