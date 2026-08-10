Hombre de Long Beach recibe una postal enviada por sus padres hace 26 años: “un mensaje del cielo”

Un hombre de Long Beach, California, abrió su buzón esta semana esperando encontrar correspondencia rutinaria. En cambio, recibió algo que parecía imposible: una postal enviada por sus padres hace 26 años, cuando ambos todavía estaban vivos y viajaban por Europa.

Bob Sheppard encontró el miércoles la inesperada pieza de correo en su domicilio. El pequeño papel, desgastado por el paso del tiempo, había recorrido una distancia mucho mayor que la que separa Dinamarca de California: atravesó más de 2 décadas antes de llegar finalmente a las manos de su destinatario.

La postal había sido enviada desde Copenhague, Dinamarca, durante un viaje de sus padres en el año 2000. Para Sheppard, sin embargo, su contenido adquirió un significado completamente distinto con el paso de los años. Su madre, Joanne, murió hace 4 años, mientras que su padre, John, hace 6, durante la pandemia de Covid-19.

“Simplemente empecé a mirarla y dije: ‘Dios mío. ¡Esto es un tesoro!'”, relató Sheppard a ABC7. La postal, además, fue el único correo que recibió ese día.

El mensaje era breve. Sus padres habían firmado simplemente como “M&D”, por Mom and Dad, y describieron desde el aire el paisaje que habían observado durante su llegada a Dinamarca.

“Al volar, vimos mucha agua y tierra muy, muy verde por todas partes. Con amor, M&D. De mamá y papá”” decía la tarjeta.

Una despedida que llegó décadas después

Lo que para cualquier otra persona podría parecer una postal antigua, para Sheppard representa ahora una última conexión tangible con sus padres. La recibió cuando ambos ya no podían contarle aquella historia de viaje ni explicarle por qué habían elegido precisamente esa tarjeta para enviársela.

El recuerdo de su padre hace que el hallazgo sea todavía más conmovedor. John era veterano del Ejército estadounidense y su hijo lo recuerda como un hombre “inteligente, muy, muy cariñoso y amoroso”.

Su muerte, sin embargo, dejó una herida que Sheppard todavía lleva consigo. Debido a las restricciones hospitalarias impuestas durante la pandemia, no pudo despedirse de su padre como hubiera querido.

“Me atormenta hasta el día de hoy”, confesó.

Su madre también dejó una profunda huella. Sheppard la describe como una maestra de escuela, una “viajera del mundo” y una auténtica “mariposa social”. Viajar era una de las grandes pasiones de sus padres y, durante años, ambos acumularon recuerdos de lugares que para muchos solo existen en los mapas.

En su casa, Sheppard conserva precisamente una especie de homenaje a esa vida viajera. Tiene un tablero lleno de páginas de los pasaportes de sus padres y fotografías de sus aventuras alrededor del planeta.

“Lo hice para mi mamá y mi papá para la celebración de sus vidas”, explicó.

Entre las imágenes, aparecen recuerdos de Isla de Pascua, las islas Galápagos y África, además de fotografías de su madre durante distintos viajes. También conserva un registro impreso de los destinos que visitaron a lo largo de los años.

Dinamarca aparece en esa lista. Allí, en julio de 2000, sus padres eligieron la postal, escribieron unas pocas líneas para su hijo y la depositaron en el sistema postal. Todo parecía indicar que aquel pequeño mensaje llegaría a California en cuestión de días o semanas.

El misterio detrás de una postal que tardó 26 años

Pero no fue así.

La postal tiene un matasellos de Dinamarca correspondiente a julio de 2000. El detalle que vuelve extraordinaria la historia está en el segundo sello: el correspondiente a Los Ángeles está fechado en agosto de 2026.

Es decir, el mensaje tardó aproximadamente 26 años en completar su recorrido.

La explicación más probable podría ser mucho menos misteriosa. El cartero de Sheppard le ofreció una posible teoría: la postal pudo haberse caído accidentalmente de una bandeja, un contenedor, un estante o algún espacio dentro de una instalación postal y permanecer oculta durante años.

Según esa hipótesis, alguien pudo encontrarla recientemente y comprobar que el destinatario seguía viviendo en la misma dirección. Entonces, simplemente decidió entregarla.

Sheppard no sabe con certeza qué ocurrió durante todos esos años. Tampoco parece necesitar una explicación definitiva.

Después de haber perdido a sus padres y de conservar durante tanto tiempo los recuerdos de sus viajes, la llegada inesperada de aquella postal representa para él algo mucho más profundo que una rareza del correo.

“Para mí, fue casi como una postal del cielo”, sentenció.

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