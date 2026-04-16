Condenan a hombre de Rochester por fraude con cheques robados del USPS: así operaba la red criminal

Un hombre del norte del estado de Nueva York fue sentenciado a 18 meses de prisión tras liderar una sofisticada red de fraude con cheques robados, un esquema que afectó a cientos de víctimas y expuso vulnerabilidades en el sistema postal y bancario.

Según el sitio de noticias Syracuse, las autoridades federales confirmaron que el acusado, identificado como Sheldon Marquis Adams, de 26 años y residente de Rochester, organizó una operación criminal que utilizaba buzones del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) como punto de origen para sustraer documentos financieros.

El caso, que se remonta a actividades ocurridas entre marzo y septiembre de 2023, revela cómo un método aparentemente simple, robar cheques físicos, puede escalar hasta convertirse en un fraude de gran alcance. Adams fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude bancario y recibió su sentencia por parte de la jueza federal principal Elizabeth A. Wolford.

¿Cómo operaba la red de fraude?

De acuerdo con documentos judiciales, Adams no actuaba solo. Formaba parte de un grupo que sustraía cientos de cheques desde buzones azules del USPS en la zona de Rochester. Una vez en su poder, los delincuentes manipulaban los cheques para poder reutilizarlos. En algunos casos, utilizaban acetona para borrar la tinta original, una técnica conocida como “lavado de cheques”, que permite reescribir los montos y beneficiarios.

Posteriormente, Adams recurría a redes sociales para reclutar a otras personas dispuestas a participar en el esquema. Estas personas, muchas veces sin antecedentes penales, eran utilizadas como intermediarios. Su función consistía en depositar o cobrar los cheques fraudulentos en sus propias cuentas bancarias.

El proceso era rápido y calculado: una vez que el dinero era depositado, los reclutas retiraban los fondos antes de que los bancos pudieran detectar la irregularidad. Luego entregaban el dinero en efectivo a Adams y a sus cómplices, recibiendo a cambio una pequeña comisión.

Este tipo de estrategia, que combina fraude financiero con manipulación social, ha sido identificada por las autoridades como una tendencia creciente, especialmente con el uso de plataformas digitales para captar participantes.

El joven acusado de dicho delito lideraba una banda numerosa de personas con las que cometía los fraudes con los cheques depositados en los buzones de USPS. (Foto: Gene J. Puskar/AP)

Hallazgos clave y evidencia

El 29 de septiembre de 2023, las autoridades lograron ubicar a Adams en posesión de evidencia significativa. Durante su arresto, se le encontraron 15 páginas de papel en blanco para impresión de cheques, así como aproximadamente 335 cheques robados de buzones del USPS entre abril y junio del mismo año.

Estos hallazgos fueron determinantes para consolidar el caso en su contra. Las investigaciones también revelaron el impacto del esquema: al menos 227 individuos y 36 empresas resultaron afectados, además de las instituciones financieras involucradas.

El valor total de los cheques robados y alterados ascendió a aproximadamente $516,912.17 dólares, una cifra que refleja la magnitud del fraude y el alcance de la operación.

Aunque el esquema se desarrolló principalmente en Rochester, las autoridades advierten que este tipo de fraude no es exclusivo de una sola región y puede afectar a residentes de toda Nueva York, incluyendo NYC.

Expertos recomiendan a los residentes evitar dejar cheques en buzones públicos durante la noche o en horarios de baja vigilancia. También sugieren utilizar servicios de pago electrónicos cuando sea posible, así como monitorear regularmente las cuentas bancarias para detectar transacciones sospechosas.

Investigación y cooperación interinstitucional

El caso contra Adams fue resultado de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias de seguridad. La investigación fue liderada por el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. (USPIS), con apoyo de la Policía del Estado de Nueva York (NYSP), el Departamento de Policía de Amherst y el Departamento de Policía de Rochester.

La fiscal federal adjunta Katelyn M. Hartford estuvo a cargo del proceso judicial, que culminó con la sentencia de prisión. Las autoridades destacaron que la colaboración entre agencias fue clave para desmantelar la red y evitar que el fraude continuara expandiéndose.

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