La guía de Barack Obama marca el rumbo de Abdul El-Sayed en la carrera por el Senado

El aspirante progresista resalta la orientación recibida del exmandatario para movilizar el voto juvenil y consolidar la ventaja en las urnas

Obama pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama.

Obama pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama. Crédito: Jeff Roberson | AP

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Por  Marlyn Montilla

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, dijo haber sostenido una conversación “muy cordial” con el expresidente Barack Obama, a quien agradeció por sus consejos de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

“Le agradecí mucho sus consejos, y aunque tenemos un largo camino por recorrer, estamos perfectamente unidos en la necesidad de ganar Michigan, recuperar el Senado y exigirle responsabilidades a Donald Trump”, afirmó en entrevista en CNN.

El candidato progresista rechazó entrar en detalles de lo que habló con Obama porque “me gusta mantener las conversaciones privadas en privado”.

El-Sayed, epidemiólogo de 41 años, se impuso en las primarias del pasado 5 de agosto a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Aún se desconoce si Obama se uniría a la campaña electoral de El-Sayed y, al ser preguntado al respecto, señaló que espera que eso ocurra.

“Obviamente, aún nos queda mucho por hacer aquí, pero fue una conversación muy, muy cordial, y le estoy muy agradecido por sus consejos y su mentoría”, sostuvo.

Con información de EFE

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