La guía de Barack Obama marca el rumbo de Abdul El-Sayed en la carrera por el Senado

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, dijo haber sostenido una conversación “muy cordial” con el expresidente Barack Obama, a quien agradeció por sus consejos de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

“Le agradecí mucho sus consejos, y aunque tenemos un largo camino por recorrer, estamos perfectamente unidos en la necesidad de ganar Michigan, recuperar el Senado y exigirle responsabilidades a Donald Trump”, afirmó en entrevista en CNN.

El candidato progresista rechazó entrar en detalles de lo que habló con Obama porque “me gusta mantener las conversaciones privadas en privado”.

El-Sayed, epidemiólogo de 41 años, se impuso en las primarias del pasado 5 de agosto a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Aún se desconoce si Obama se uniría a la campaña electoral de El-Sayed y, al ser preguntado al respecto, señaló que espera que eso ocurra.

“Obviamente, aún nos queda mucho por hacer aquí, pero fue una conversación muy, muy cordial, y le estoy muy agradecido por sus consejos y su mentoría”, sostuvo.

Con información de EFE

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