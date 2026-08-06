“No es un mini Mamdani”: alcalde de Nueva York aplaude triunfo de Abdul El-Sayed en primarias en Michigan



Zohran Mamdani, alcalde Nueva York, declaró que la ajustada victoria del Dr. Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado en Michigan volvió a situar a “los estadounidenses de clase trabajadora en el centro de nuestra política”.

El-Sayed derrotó el martes por un estrecho margen a la representante moderada Haley Stevens en una contienda muy reñida y costosa. Ahora se enfrentará al candidato republicano Mike Rogers el 3 de noviembre para ocupar el escaño vacante dejado por el senador demócrata Gary Peters, quien se retira. Si gana será el primer senador musulmán en la historia de EE.UU. En reacción al resultado de las primarias, el mandatario Donald Trump calificó a El-Sayed como “perdedor comunista”.

“Existen similitudes evidentes” entre Mamdani y El-Sayed, comentó The New York Times. “Ambos son políticos jóvenes y progresistas, y también musulmanes. Centraron sus campañas en impulsar a la clase trabajadora. Los ´super PAC´ movilizaron decenas de millones de dólares para oponerse a sus candidaturas. Y ambos han superado esa resistencia mientras contribuían a fortalecer el ala izquierda del Partido Demócrata, que se encuentra en pleno ascenso”.

Pero, ¿es justo llamar a El-Sayed el «mini-Mamdani» de Michigan, como algunos han empezado a hacer? Según el alcalde de NYC, la respuesta es no. “Él puede levantar mucho más peso que yo”, bromeó durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento ayer, haciendo referencia a la afición del El-Sayed por las pesas. “No creo en absoluto que este hombre sea un mini-Mamdani”.

Mamdani afirmó que el epidemiólogo El-Sayed, graduado en la Universidad Columbia en NYC, ha dedicado años a centrarse en la salud pública y la atención sanitaria. “Me enorgullece formar parte de un movimiento de políticos y candidatos que buscan devolver a los estadounidenses de clase trabajadora al centro de nuestra política; ese es nuestro objetivo aquí en la ciudad de Nueva York”, afirmó el alcalde ayer. “Y, a juzgar por lo que vemos en Michigan, parece que eso es también lo que los habitantes de ese estado quieren priorizar de cara a noviembre”.

Mamdani agregó que las críticas contra “el comunista” El-Sayed realmente demostraban “hasta qué punto el Partido Republicano vive ajeno a las preocupaciones de los estadounidenses de clase trabajadora”.

El mes pasado Mamdani ratificó su respaldo a su principal asesor político, Morris Katz, quien enfrentó críticas generalizadas por su papel en la polémica campaña del demócrata Graham Platner para el Senado de EE.UU. en Maine. Platner, cultivador de ostras y veterano de combate, suspendió su candidatura al Senado cuatro días después de que Politico informara que presuntamente había violado a una mujer con la que había salido anteriormente, algo que él ha negado.

En febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, fue recibido por Mamdani en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Apenas días después el alcalde de Nueva York visitó por segunda vez a Trump en la Casa Blanca. Desde entonces Mamdani ha insistido en defender su relación con el mandatario republicano, quien lo ha acusado de estar “destruyendo a Nueva York”.