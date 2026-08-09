Ocasio-Cortez no descarta buscar la presidencia en 2028

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales representantes del ala progresista de su partido, abrió este domingo la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2028, aunque aseguró que por ahora su prioridad es conservar su escaño en la Cámara de Representantes.

“No he descartado la posibilidad y me siento muy honrada por el enorme apoyo que recibo”, respondió Ocasio-Cortez durante una entrevista con ABC al ser consultada sobre una encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire que la coloca como favorita entre los demócratas para las próximas primarias presidenciales.

La legisladora, de 36 años y de origen puertorriqueño, matizó que actualmente está enfocada en su propia reelección por un distrito de Nueva York en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Pero la congresista tampoco cerró la puerta a otra posibilidad electoral para 2028: disputar las primarias demócratas al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, para intentar hacerse con su escaño por Nueva York.

“Creo que todo es posible en este momento”, afirmó.

Renovación en el Partido Demócrata

La congresista vinculó sus opciones políticas con lo que considera un cambio generacional dentro de los demócratas, tomando como ejemplo la reciente victoria de Abdul El-Sayed en las primarias al Senado de Míchigan.

Para Ocasio-Cortez, el triunfo del candidato progresista evidencia el crecimiento de un electorado joven que está impulsando a nuevas figuras dentro del partido.

“Tenemos un verdadero auge de un electorado joven, inspirador y entusiasta”, sostuvo la congresista, quien consideró que esa nueva generación puede aportar energía al Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

El-Sayed, integrante del ala progresista y respaldado por figuras como Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, ganó las primarias demócratas para competir por un escaño de Míchigan en las elecciones de noviembre.

El candidato ha recibido ataques de Donald Trump y de dirigentes republicanos, que lo han acusado de representar posiciones extremistas.

Las encuestas a favor

Ocasio-Cortez es considerada una de las figuras políticas más cercanas a Sanders y mantiene además una relación política con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asociado al movimiento de los socialistas democráticos.

La encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire mencionada durante la entrevista sitúa a Ocasio-Cortez en el primer lugar entre los posibles aspirantes demócratas a la Presidencia, con 22% de apoyo. Le siguen el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, con 21 %, y el gobernador de California, Gavin Newsom, con 15 %.

En el Partido Republicano, los nombres que aparecen como posibles sucesores de Trump incluyen al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio. Trump no puede optar a un tercer mandato presidencial.

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