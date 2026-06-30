Cómo conectar WiFi en una laptop si no tienes la contraseña: método legal con el código QR

Cuando estás conectado a una red WiFi, desde la configuración de tu teléfono puedes compartirla a través de un código QR. Aunque no tengas la contraseña, existe un método legal y correcto para escanear ese código en una laptop.

Tu primer paso es encontrar en el teléfono ese código QR. En Android, debes ir a Ajustes – Internet y redes – WiFi. Luego selecciona la red conectada, toca el icono de configuración y elige la opción Compartir o Código QR. El sistema mostrará automáticamente el código listo para escanear.

En iPhone el proceso es similar, pero cambian algunos detalles. Entra a Ajustes – WiFi y presiona la “i” de información de la red. Para ver la contraseña, el sistema puede solicitar Face ID o Touch ID.

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Cómo escanear el código QR del WiFi desde la laptop

Las laptops no siempre se conectan directamente al WiFi al escanear un código QR con la cámara, pero existen alternativas seguras.

Opción A: usar una página web

Una de las formas más prácticas es tomar una foto del QR con la cámara de la laptop o transferirla al dispositivo. Luego, abre una página como webqr.com o zxing.org desde el navegador.

Al subir la imagen, el sistema decodificará el contenido y mostrará una línea de texto similar a: WIFI:T:WPA;S:NombreDeRed;P:CONTRASEÑA;;

El dato importante es el que aparece después de P:, que corresponde a la contraseña. Con esa información puedes conectarte manualmente desde tu laptop.

Opción B: usar la app de cámara en Windows

En versiones recientes de Windows, la aplicación de cámara puede incluir un modo de lectura de QR. Si está disponible, solo debes abrir la app, apuntar al código desde el celular y esperar a que el sistema detecte la red.

En algunos casos, aparecerá directamente la opción de “Unirse a la red”, lo que elimina la necesidad de escribir cualquier dato.

Estos métodos son totalmente legales siempre que tengas autorización para acceder a la red. El uso del QR simplemente facilita el intercambio de información ya disponible, evitando errores al escribir contraseñas largas o complejas.

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