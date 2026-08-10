Trump responde a Irán y exige compensación por las víctimas y daños atribuidos a Teherán

El presidente Donald Trump respondió este lunes a las exigencias de Irán para que Estados Unidos compense los daños de la guerra y afirmó que Washington también reclamará una indemnización por las muertes y lesiones que atribuye a la República Islámica.

“Ahora también exijo compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario aseguró que ya ordenó a sus representantes incluir esa demanda en las próximas negociaciones con Teherán.

Trump mencionó entre los casos por los que Irán debería responder el ataque contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000, en el que murieron 17 estadounidenses y que Washington atribuye a Al Qaeda, aunque sostiene que Irán estuvo involucrado.

El presidente también reclamó que Teherán indemnice a las familias de los miles de manifestantes que, según afirmó, murieron durante la represión de protestas por parte del régimen iraní durante las últimas cinco décadas.

“He instruido a mis representantes para que incluyan firmemente esto en todas y cada una de las futuras negociaciones”, señaló.

En una publicación posterior, Trump amplió sus reclamaciones y dijo que Irán también debería asumir responsabilidad por “los daños y las muertes” registrados en conflictos en Líbano, Siria, Yemen y Gaza.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

La respuesta de Trump llegó después de que Irán presentara el sábado una serie de condiciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo que permanece bloqueada en represalia por los ataques estadounidenses.

Entre las demandas de Teherán figuran el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones, la liberación de activos iraníes congelados y una compensación por los daños ocasionados por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Trump, sin embargo, afirmó que la compensación reclamada por Irán nunca había formado parte de las conversaciones que ambos países han mantenido de manera intermitente durante los últimos meses para intentar poner fin al conflicto.

La exigencia de Teherán se produce en medio de las negociaciones sobre las condiciones para avanzar hacia una salida de la guerra y mientras continúa la disputa sobre el control del estrecho de Ormuz.

Con información de EFE.

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